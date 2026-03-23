Insights Manager
Maxitech AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-23
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Vill du vara med i nästa datadrivna utvecklingsfas för fastighetsmarknaden? Vi på Maxitech har fått förtroendet att hjälpa vår kund med tre nya roller som syftar till att optimera driften, bli mer kostnadseffektiva och omvandla data till insikter. Om du vill vara med på denna utvecklingsresa där du ges mandat att kunna förändra och verka inom en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar - läs vidare!
Vår kund
En av Nordens mest dynamiska fastighetsaktörer, med verksamhet över flera europeiska marknader och en affärsmodell som kombinerar långsiktigt ägande med hög förändringstakt.
Här finns ett tydligt entreprenöriellt driv, korta beslutsvägar och en kultur där idéer får ta plats och kan realiseras. Samtidigt präglas organisationen av ett långsiktigt perspektiv där hållbara investeringar och utveckling står i fokus.
Det är en miljö där affär, teknik och utveckling möts och där du får möjlighet att vara med och påverka riktning framåt.Dina arbetsuppgifter
• Vara med och forma hur analys används i organisationen, både i det dagliga arbetet och i ett större perspektiv
• Arbeta med data för att skapa insikter som leder till beslut och verklig förändring
• Stötta verksamheten i hur data kan användas, samtidigt som du själv identifierar mönster och nya möjligheter
• Bidra till att analysarbetet blir en naturlig del av hur man arbetar, med tydlig riktning och återkoppling över tid
• Samarbeta nära dataplattformsteamet för att säkerställa att rätt data finns tillgänglig och går att använda på ett meningsfullt sätt
• Utforska nya arbetssätt och möjligheter inom exempelvis prediktiv analys och AI när det skapar värde
• Bygga upp strukturer som gör det enkelt att planera, följa upp och dela insikter i organisationenProfil
Som person har du en stark analytisk förmåga och en nyfikenhet som gör att du vill förstå vad som driver resultaten. Du identifierar orsakssamband i data och omsätter det till insikter som går att agera på. Du trivs i en roll där du får forma hur analys används i organisationen och tar ansvar för att driva arbetet framåt, samtidigt som du bygger strukturer som håller över tid. Du rör dig tryggt mellan data och verksamhet och kan anpassa din kommunikation så att insikter blir begripliga, relevanta och användbara. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med en operativ inställning och är en person som skapar förtroende, är samarbetsinriktad och bidrar till att idéer utvecklas till verklighet.
Vi tror att du har:
• Arbetat med analys i en roll där du fått vara med och utveckla hur data används i en organisation, oavsett om det varit genom att forma arbetssätt, processer eller val av verktyg.
• En stark analytisk förmåga och är van att arbeta självständigt med att ta fram insikter som bidrar till affären.
• Erfarenhet och trygghet i att kommunicera dina slutsatser på ett sätt som engagerar och skapar förståelse.
• Förståelse för samspelet mellan analys och teknik och är bekväm i samarbetet med utvecklingsteam och datafunktioner.
• Nyfikenhet för AI och hur det kan skapa värde i analysarbetet.
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat med verksamhetsnära analys eller erfarenhet från organisationer i förändring.Övrig information
Ort: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Start: Omgående
Arbetstid: Kontorstider
Rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och tar inte emot CV via e-mail. Om företaget
Maxitech är ett IT-/Tech-konsultbolag som arbetar med några av branschens skarpaste konsulter. Vi erbjuder även direkta rekryteringslösningar för våra kunder och anpassar våra tjänster efter deras specifika behov Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1090". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxitech AB
(org.nr 559310-7765), http://www.maxitech.nu/
