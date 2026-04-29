Inside Sales till Clavister
Vill du ta första steget in i en spännande och snabbväxande bransch? Här får du möjlighet att utvecklas inom försäljning samtidigt som du bygger kunskap inom cybersäkerhet - ett område som blir allt viktigare i dagens digitala samhälle.
Om Rollen
Som Innesäljare blir du en central del av säljteamet och arbetar nära Sales Specialists och Channel Sales Managers. Du stöttar i det dagliga försäljningsarbetet genom att säkerställa att affärer drivs framåt på ett strukturerat och effektivt sätt. Rollen innebär bland annat att koordinera offerter, avtal och uppföljningar, hantera och uppdatera CRM-system, boka möten samt stötta vid olika kundaktiviteter. Du kommer även att hantera inkommande förfrågningar och enklare kundärenden, driva renewals proaktivt samt bidra till förbättring av interna processer. Rollen ger dig en bred introduktion till både affär, teknik och kunddialog inom nätverkssäkerhet, med goda möjligheter att på sikt ta mer eget ansvar.
Din profil
Vi söker dig som vill utvecklas inom försäljning och har ett intresse för teknik. Du är strukturerad, noggrann och ansvarstagande, med ett starkt driv och en vilja att lära dig försäljning. Du trivs i en supporterande roll men kan även vara nyfiken på att ta mer ansvar över tid. Du är kommunikativ och proaktiv, och känner dig bekväm med att ha kontakt med kunder. Administrativt har du god förmåga och gillar att skapa ordning och reda.
Om Clavister
Clavister är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar med fokus på nätverkssäkerhet och brandväggar. De hjälper organisationer att skydda sin digitala infrastruktur i en tid där hotbilden ökar och behovet av säkra, pålitliga och europeiska lösningar är större än någonsin.
Krav Några års erfarenhet eller utbildning inom administration
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Meriterande Eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, IT eller organisation/marknad
Erfarenhet av försäljning, kundservice eller koordinering
Vana av CRM-system
Erfarenhet av B2B-försäljning eller innesälj
Övrigt
Startdatum: Enligt överenskommelse
Uppdragsform: Tillsvidareanställning
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag är 2026-05-10, men då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten tillsättas tidigare. Ansök därför idag! Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test. Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Engholm via 076-0224982 och jenny@stegra.nu
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra, här kan du läsa om hur rekryteringsprocessen hos Stegra går till. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Rekrytering AB
Clavister Kontakt
Jenny Engholm jenny@stegra.nu +46760224982
