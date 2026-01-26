Insatschef sökes till Bevakningsskvadron
2026-01-26
Insatschef sökes till K 3 Bevakningsskvadron
Om befattningen
Tjänsten som insatschef är placerad vid förbandets bevakningsskvadron som är organiserad under Garnisonsenheten och funktionsleds av K 3 Säkerhetsavdelning. Bevakningsskvadronen har till uppgift att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten inom Karlsborgs garnison, samt ansvara för insats mot och bevakning av Försvarsmaktens skyddsvärda objekt och verksamheter.
K 3 Bevakningsskvadron är en mångfacetterad arbetsplats. Hos oss ges du möjligheten att bedriva en för förbandet efterfrågad verksamhet och ta ett stort ansvar för hela skvadronens utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som insatschef planerar och leder du patrullering, bevakning och insats mot K 3's skyddsvärden. Bevakningsskvadronens förmågor och personal är även efterfrågade av andra förband och det ges därför ibland möjlighet till kortare kommenderingar på annan ort inom Sverige, där du löser uppgifter tillsammans med personal från andra bevakningsenheter. Du funktionsleds i ditt arbete av regementets säkerhetsavdelning med vilken du har en nära kontakt.
Din anställning kommer att inledas med en introduktionsperiod innan du tillträder din tjänst som insatschef. Du ska vara beredd på att genomföra yrkesbefattningsutbildningar, dessa kan även genomföras vid andra platser än i Karlsborg. I din befattning kommer du att kunna krigsplaceras som plutonchef vid Bevakningsskvadronen.
Vid skvadronens återkommande utbildningsdagar förväntas du planera och genomföra utbildningspass med skvadronens samtliga anställda. Dessa utbildningar tar sin grund i dina kvalifikationer och ansvarsområden och syftar till att bibehålla och öka avdelningens förmågor. Det kan röra vapentjänst, fysisk träning, juridik eller säkerhetstjänst.
Tjänsten innefattar oregelbunden arbetstid.

Kvalifikationer
• Yrkesofficer lägst OR6
• B-körkort (manuell växellåda)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska)

Dina personliga egenskaper
I tjänsten kommer du att träffa många typer av människor, såväl militära som civila. Att då möta dem och kunna tillgodose deras önskemål utan att göra avkall på Försvarsmaktens krav på verksamheten, gör att det krävs en stor personlig mognad, prestigelöshet och kommunikativ färdighet från din sida.
Eftersom du kommer att röra dig i miljöer där verksamheten omgärdas av hög sekretess är ett högt säkerhetsmedvetande av stor vikt.
Du tar ansvar för hela skvadronens förmågeutveckling och tar initiativ för att driva den framåt. Här krävs att du är ödmjuk, har ledaregenskaper samt ett pedagogiskt sinnelag.
Arbetet pendlar mellan låg- till högintensivt och därför är förmågan att kunna tempoväxla åt båda håll en framgångsfaktor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Minst 3 års tjänstgöring som officer
• Kännedom kring Karlsborgs garnison
• Förordningsbar militärpolis eller civil polis med godkänd examen
• Tidigare tjänstgöring inom skydd och bevakning
• Utbildad insatschef inom Försvarsmakten - kurs C IBSS
• Utbildad transportskyddschef - kurs C TPSS
• Tidigare tjänstgöring vid säkerhetsförband

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas.
Rekryteringsprocessen
För upplysningar om befattningen kontakta
Tjänstgörande insatschef. Telefonnummer: 010-825 14 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta
Julia Isberg, HR-generalist K 3
0505-45 10 00 (växel)
Fackliga företrädare
OFR/O, k3-wanasofficersforening@mil.se
SACO, k3-saco@mil.se
OFR/S, Mikael Ekelund, 0505 45 10 00 (växel)
SEKO, Jon Sjöberg, 0505 45 10 00 (växel)
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-09. Din ansökan bör innehålla:
• Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning inklusive foto
• CV med referenser
• Examensbevis över yrkesofficersexamen
• Intyg över meriterande utbildningar/kompetenser/erfarenheter
• Militärt vitsord
• Vitsord från internationell tjänstgöring
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Försvarsmakten
