Innesäljare vikariat
Ragn-Sells Recycling AB / Säljarjobb / Vänersborg
2026-01-07
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragn-Sells Recycling AB i Vänersborg
, Vara
, Lidköping
, Dals-Ed
, Partille
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.Ragn-Sells Treatment & Detox söker nu en Innesäljare till ett vikariat inom Region Syd med placering på vår anläggning Heljestorp, Vänersborg.
Vi erbjuder dig
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
• En trevlig arbetsplats med erfarna och kompetenta kollegor
• Självklart goda anställningsvillkor med kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag osv.
• Kompetensutvecklingsmöjligheter genom vår egen Akademi
Arbetsuppgifter
I din roll som innesäljare av behandlings- och mottagningstjänster tar du emot och hanterar inkommande samtal och förfrågningar från kunder. Du offererar, skriver avtal/orderbekräftelse och svarar på frågor och har en viktig samordningsroll där du dagligen kommunicerar med vågarna, den regionala administrationen och klassningen på resp plats inom regionen.
Du kommer att ingå i den regionala säljorganiastionen. Tillsammans ansvarar gruppen för all extern försäljning i Region Syd. Du är tillsammans med ytterligare innesäljare och övriga kollegor ansvarig för att någon alltid finns tillgänglig när våra kunder kontaktar oss.
Din profil
Vi söker dig som har något eller några års arbetslivserfarenhet från en liknande roll där du skaffat dig en god erfarenhet av kundbemötande och service. Du har gymnasial utbildning, gärna med naturvetenskaplig inriktning men du kan även ha arbetat en tid inom entreprenadbranschen med liknande frågor.
Som person är du kommunikativ, noggrann och serviceinriktad med god förmåga att lyssna. Du har en stark känsla för gruppen och samarbete och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. Du har god vana av IT-system och är en duktig användare i Office-paketet. Det är viktigt att du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och även behärskar engelska väl.
Placeringsort är Heljestorp, Vänersborg. Tjänsten kräver B-körkort. Vikariatet är för en föräldraledig medarbetare och startar senast den 7 april-2026 och pågår ca ett år framöver.
Ansökan och kontakt
Vill du veta mer? Kontakta Acki Georgiadis via e-mail, acki.georgiadis@ragnsells.com
För att söka tjänsten klickar du på knappen Ansök nedan, där du registrerar ditt CV och personliga brev. Observera att urval kan komma att ske löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan snarast, dock senast den 31/1 2026.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragn-Sells AB Jobbnummer
