Innesäljare Till Jabo
Rekryteringshuset i Sverige AB / Säljarjobb / Ulricehamn
2026-02-28
Vill du arbeta i en roll där kundkontakt, försäljning och samarbete står i fokus? Vi söker nu en innesäljare som vill bidra till vår fortsatta tillväxt genom att bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla våra affärer, både mot privatpersoner och företag.
JABO är inne i en spännande fas och tar nu över Lundbergs produkter. Bolaget växer och har en fortsatt hög takt när det gäller utveckling av nya produkter och koncept. Flera utvecklingsinitiativ pågår för att flytta fram positionerna och säkerställa att kunderna får inspirationen till att skapa den bostad, trädgård, uteplats eller balkong de drömmer om - nu och i framtiden!
Om tjänsten
Som innesäljare hos JABO får du en varierad tjänst med en viktig funktion i den dagliga kunddialogen. Du arbetar nära kunder och samarbetar tätt med utesälj, marknad och inköp för att skapa en smidig och professionell kundupplevelse genom hela affären. I dialogen med kunder följer du upp affärer, utvecklar långsiktiga relationer och identifierar nya affärsmöjligheter som bidrar till fortsatt försäljning.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ta emot och hantera kundärenden via telefon och mejl på ett serviceinriktat och lösningsorienterat sätt.
- Arbeta med orderhantering, offerter och administration i affärssystem.
- Följa upp leveranser och hantera reklamationer.
- Samarbeta med olika avdelningar inom verksamheten för att skapa en smidig kundupplevelse.
- Stötta utesäljare i det dagliga arbetet genom att ta fram information och underlag.
- Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och interna processer.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice och/eller försäljning och som känner dig trygg i att arbeta i digitala system, gärna affärssystem och orderhantering. Rollen passar dig som är i början av din yrkeskarriär eller som vill utvecklas vidare inom försäljning och kundservice. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av arbete i Jeeves är meriterande.
Som person är du kommunikativ och lyhörd, med fokus på att förstå kundens behov och hitta lösningar som fungerar i praktiken. Du tar egna initiativ, arbetar strukturerat och tar ansvar för ditt arbete. Du trivs också i nära samarbete med andra. Rollen passar dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om JABO
JABO är experter på nordiska utemiljöer och erbjuder inspiration och produkter för att skapa trädgårdar, uteplatser och balkonger att trivas i. Den samlade omsättningen i bolaget estimeras till ca 150 MSEK och har runt 15 medarbetare som kontinuerligt arbetar med att utveckla sortimentet för att hjälpa både konsumenter och proffs att förverkliga drömmen om den perfekta utemiljön.
I början av 2026 blir Lundbergs en del av JABO och stärker därmed erbjudandet inom både interiör och exteriör. Lundbergs erbjuder inredningsprodukter för hemmets interiör, där unik design och funktion står i fokus. Med ett av marknadens starkaste sortiment inom bland annat trapprenoveringssystem, skjutdörrar, paneler, elementskydd, dörrportaler, fönsterbänkar och konsoler skapar Lundbergs lösningar för ett vackrare och mer funktionellt hem.
Tillsammans erbjuder JABO och Lundbergs helhetslösningar för hemmet - från exteriör till interiör. JABO Nordic AB är en del av Nordic Room Improvement, en koncern som utvecklar, marknadsför och säljer interiör-, exteriör- och renoveringsprodukter till konsumenter och proffs i Norden.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en rolig och omväxlande roll i en verksamhet som präglas av starkt framdriv och utveckling, samtidigt som det är en familjär arbetsplats med en god gemenskap. Här får du möjlighet att arbeta med inbjudande miljöer och fantastiskt fina produkter i en verksamhet som har stort fokus på långsiktig hållbar utveckling. Vi söker dig som vill vara med på en spännande resa!
Övrigt
Tjänsten är på heltid med tillträde snarast och löper till och med 1 september, med möjlighet till förlängning. Den dagliga arbetsplatsen är på huvudkontoret i Tranemo. Vid frågor är du välkommen att kontakta HR, Julia Iburg, telefon: 070-639 02 95 eller e-post: julia.iburg@hrcommit.se
Låter det intressant?
Varmt välkommen att söka tjänsten hos RekryteringsHuset via följande länk:https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:905434/
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringshuset i Sverige AB
(org.nr 556888-2244) Arbetsplats
RekryteringsHuset i Sverige AB Kontakt
Julia Iburg, HR 070-6390295 Jobbnummer
9769336