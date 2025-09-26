Innesäljare Hemlarm - Förebygg
2025-09-26
Denna annons är publicerad under Västkustbolaget ABs koncern av Förebygg.
Vill du vara med i etableringen av framtidens hemlarm? Förebygg söker nu en driven och självgående innesäljare som vill hjälpa våra kunder att skapa trygghet i sina hem med marknadens mest transparanta och kundvänliga larmlösning.
Om tjänsten
Hos oss arbetar du med ett helt nylanserat och unikt fullskaligt hemlarm där kunden äger sin data, har full kontroll över sitt system och kan även hantera smarta funktioner i vår mobilapp. Våra priser är till skillnad från många konkurrenter både fasta och transparanta, våra kunder kan dessutom utöka och uppgradera sina hemlarm utan att påverka månadsavgiften.
Som innesäljare på Förebygg kommer du:
Boka och genomföra möten med kunder från vår befintliga kundstock, bestående av Sveriges nöjdaste kunder inom säkerhet*.
Bygga anpassade paket tillsammans med kunden för att möta deras behov.
Använda flexibla kampanjverktyg för att skräddarsy erbjudanden.
Arbeta långsiktigt genom uppföljning och bearbetning av kundrelationer.
• Enligt Reco.se är Förebygg rankat nr 1 av alla säkerhetsföretag.
Vi söker dig som:
Vill växa tillsammans med ett snabbväxande företag och koncern med likasinnade.
Har erfarenhet inom försäljning via telefon och/eller face2face, hemlarmsförsäljning specifikt är meriterande men inte ett krav.
Är lyhörd och bra på att identifiera kundens behov.
Har god organisationsförmåga och är noggrann med uppföljning, då försäljningen ofta kräver flera kontakter med kunden och internt med kollegor.
Är självgående och målmedveten, med ambition att ta ansvar för din egen försäljning och nå dina mål.
Har ett intresse för att utvecklas och lära dig allt om produkten och branschen, med möjligheter att avancera inom koncernen.
Talar och skriver flytande svenska och har god datorvana.
Vi erbjuder:
Möjligheten att påverka din egen lön med höga provisioner och bonusar.
En arbetsplats med kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet och hjälper dig att lyckas.
Utvecklingsmöjligheter genom utbildningar inom struktur, ledarskap, service och försäljning.
Rabatterad lunch med flera matalternativ och salladsbuffé.
Tillgång till gym på arbetsplatsen för att främja hälsa och välmående.
Placering:
Arbetet utförs från vårt kontor i Kista, där du blir en del av ett engagerat team som brinner för trygghet och säkerhet.
Vill du vara med och förändra framtidens säkerhetsmarknad? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Förebyggs framgångsresa! Ersättning
