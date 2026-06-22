Innesäljare
Randstad AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2026-06-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Är du en person som drivs av att ge förstklassig service, har ett naturligt intresse för teknik och vill spela en nyckelroll i att hålla svensk industri i rullning? Då har vi påbörjat sökandet efter just dig till vårt team där du får chansen att växa i en mångsidig roll som kombinerar kundservice, innesälj och teknisk rådgivning.
I rollen som kundfokuserad säljsupport blir du navet i den dagliga verksamheten och ansiktet utåt för både nya och befintliga kunder som du guidar och stöttar via telefon och mejl. Du sköter ordermottagning och fungerar som den ovärderliga ryggraden för våra utesäljare genom att ta fram offerter och hantera komplexa kundförfrågningar, samtidigt som din vardag blir både dynamisk och bred eftersom du också rycker in på lagret eller i butiken när det behövs vilket ger dig en fantastisk helhetssyn på hela verksamheten och alla produkter.
För att trivas i denna varierande miljö är du en engagerad och strukturerad lagspelare som älskar ordning och reda, uppskattar att ha många kontaktytor och alltid kommunicerar på ett tydligt och positivt sätt. Du behöver absolut inte vara fullärd expert inom alla teknikområden från dag ett eftersom vi erbjuder en gedigen introduktion och utbildning inom både produkter, tjänster och våra affärssystem, vilket gör att din vilja att lära och ditt genuina affärsdriv väger allra tyngst.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ett nära samarbete mellan kollegor och där ditt personliga ansvarstagande verkligen gör skillnad varje dag. Om du vill ha en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad, då är det här chansen du har väntat på så ta nästa spännande steg i karriären tillsammans med oss och skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-07-07.
För information: Rekryteringen sker i samband med Randstad. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Simona Möller via e-post: simona.moller@randstad.se
Ansvarsområden
Kundservice, ordermottagning och försäljning till befintliga och nya kunder
Kontakt med kunder via telefon och mejl
Stöd till utesäljare med offerter och kundförfrågningar
Teknisk support och rådgivning kring våra produkter och lösningar
Vid behov stötta verksamheten på lager och i butikKvalifikationer
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av liknande roll
Erfarenhet av affärsutveckling och värdebaserad försäljning
God vana av att arbeta i administrativa IT-system, främst inom Officepaketet
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet från branschen
God teknisk förståelse
För att trivas i rollen som innesäljare är du strukturerad och planerar dina säljaktiviteter effektivt, samtidigt som du är prestigelös och gärna hugger i där det behövs. Med ett engagerat och serviceinriktat fokus sätter du alltid kunden främst, och ditt ansvarstagande gör att du driver dina processer i mål. Slutligen är du kommunikativ och relationskapande, vilket gör det naturligt för dig att lyssna in behov och bygga starka, långsiktiga kundrelationer.Om företaget
Momentum Industrial AB
Momentum Industrial AB är en marknadsledande distributör av industriella komponenter och tjänster till den svenska och norska industrin. Vår mission är Tillsammans för en hållbar industri, vilket för oss innebär att vi finns till för att tillsammans med våra intressenter bidra till att skapa en hållbar industri ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi omsätter cirka 1,3 miljarder SEK och har 320 talangfulla medarbetare. Momentum Industrial AB ingår i Momentum Group som är noterat på Stockholmsbörsen. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: www.momentum-industrial.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/868a03e8-2be3-4160-be81-999a6bf1fcc1
Verkstadsgatan 2 (visa karta
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504 62 BORÅS Arbetsplats
Momentum Industrial AB Jobbnummer
9973635