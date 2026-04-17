Innesäljare
2026-04-17
Om rollen
Gillar du att jobba i högt tempo, snacka med människor och påverka dina egna resultat? Vi söker en telefonförsäljare som vill ta plats, utvecklas och vara med och driva affärer framåt. Här har du chansen att bygga erfarenhet, stärka din kommunikativa förmåga och tjäna pengar på din egen insats.
Vad innebär jobbet?
Du jobbar med utgående samtal där du presenterar erbjudanden, väcker intresse och skapar affärsmöjligheter. Rollen handlar om att bygga förtroende snabbt, hantera invändningar och få till avslut. Du blir en viktig del av ett säljteam med tydliga mål och daglig uppföljning. Tjänsten är placerad i Stockholm.
Vi ser gärna att du har
Någon form av arbetslivserfarenhet
Vilja att jobba mot mål
God förmåga att uttrycka dig på svenska
Grundläggande datorvana
Vem vi tror att du är
Orädd, social och bekväm med att ta kontakt
Drivs av prestation och tydliga belöningar
Lyhörd och kan anpassa ditt snack efter personen du pratar med
Vill utvecklas och bli bättre för varje samtal
Vad du erbjuds
En roll där du kan påverka din lön ordentligt
Fast ersättning kombinerad med provision
Säljträning, coaching och stöd i vardagen
Ett team med energi, pepp och högt engagemang
Möjlighet att växa vidare inom försäljning
Känner du att det här passar dig? Skicka in din ansökan så hör vi av oss.Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Stockholm (visa karta
)
142 30 STOCKHOOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekryterare
Amir Stein amir@kraftsam.se +46707770288 Jobbnummer
9862305