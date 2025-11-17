Innesäljare
Innesäljare - Sälj SaaS och Marknadsföringslösningar i Framkant!
Är du en driven och målinriktad person med passion för försäljning? Har du erfarenhet av att bygga långsiktiga kundrelationer och leverera lösningar som verkligen gör skillnad? Då har vi jobbet för dig!
Rollen
Vi söker nu en engagerad Innesäljare till vårt växande team. Du kommer att arbeta med försäljning av våra innovativa SaaS-tjänster och marknadsföringslösningar, riktade mot företag som vill öka sin digitala synlighet och nå sina affärsmål.
I rollen kommer du att
Identifiera och kontakta nya potentiella kunder via telefon, mejl och digitala kanaler.
Presentera och sälja våra marknadsföringslösningar och SaaS-produkter.
Skapa och utveckla starka kundrelationer för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Hantera hela säljprocessen - från prospektering till avslut och uppföljning.
Samarbeta med våra marknadsförings- och kundframgångsteam för att maximera affärsresultat.
Vad vi erbjuder
En spännande arbetsplats med möjlighet att sälja högkvalitativa lösningar som gör skillnad för våra kunder.
Stark support från ett engagerat team som vill att du ska lyckas.
Utvecklingsmöjligheter - vi tror på att investera i våra anställdas tillväxt.
En prestationsbaserad lönemodell där dina framgångar belönas.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom marknadsföring eller SaaS.
Är kommunikativ och har en naturlig förmåga att skapa förtroende.
Trivs med att arbeta mot tydliga mål och är resultatorienterad.
Har ett analytiskt tankesätt och snabbt kan sätta dig in i kundens behov.
Är van vid att arbeta med CRM-system och digitala verktyg.
Meriterande är om du har erfarenhet av digital marknadsföring eller kunskap om SaaS-produkter.
Sök jobbet idag!
Vill du vara med och bidra till vår tillväxtresa samtidigt som du utvecklas inom försäljning? Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
