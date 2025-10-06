Innesäljare

Mobile King Sverige AB / Säljarjobb / Örebro
2025-10-06


Mobelia är ett svenskt företag som gör en nystart i Örebro. Vi arbetar med försäljning av våra egna varumärken inom Telekombranschen.
Som medarbetare i vårt nylanserade kontor i centrala Örebro kommer du främst arbeta med våra varumärken inom telekombranschen.
Vi arbetar med ett lättsålt projekt som innefattar mobiltjänster som du kommer att sälja direkt över telefon.
Vi erbjuder självklart en utbildning där du kommer lära dig grunden i försäljning och därefter kommer du alltid få den hjälp du behöver för att bli en stjärnsäljare!
Tillsammans med dina kollegor i detta unga och hungriga säljteam kommer du snabbt att känna dig som hemma på arbetsplatsen, och även uppnå de resultat som du strävar efter.
Vi strävar ALLTID efter att ha kul på arbetsplatsen och därmed innefattar detta arbetet bland annat tävlingar, AWs och mycket annat som kommer förgylla dina dagar.
Vi söker just nu dig som är hungrig efter utveckling och som vill utvecklas till en duktig säljare och en bidragande del av våra fina resultat.
Inga tidigare erfarenheter krävs, du kommer lära dig allt på plats!
Din lön baseras på din prestation varje månad. Lönen är baserad på nedanstående faktorer.
Timlön
Provision
Bonus

På arbetsplatsen:
Vanliga kontorstider
Inga helger
Fina priser

Publiceringsdatum
2025-10-06

Utbildningsbakgrund
Tävlingar
Central arbetsplats
Hög provision

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Mail
E-post: viktor@telemer.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesäljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mobile King Sverige AB (org.nr 556963-7001)
Kungsgatan 10 (visa karta)
702 11  ÖREBRO

Arbetsplats
Telemer

Jobbnummer
9542508

