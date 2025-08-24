Innesäljare - Globen
2025-08-24
Vill du lära dig försäljning från grunden eller utvecklas vidare som innesäljare? Hos Pauser Media får du utbildning, verktyg och coaching för att lyckas - och provision från första affären.
Vi söker nu innesäljare till vårt kontor i Stockholm, Globen. Du arbetar med B2B-försäljning via telefon och representerar starka varumärken inom hållbarhet, ledarskap och IT. Du säljer strategisk kunskap som paketeras genom tidningar och nyhetssajter. Målgruppen är chefer och beslutsfattare i näringslivet och offentlig sektor. Du får en fast grundlön enligt kollektivavtal och ytterligare provision. Du behöver inte ha tidigare säljerfarenhet - vi letar efter rätt inställning och vilja att växa.
Vi erbjuder:
• Attraktiv provisionsstege utan tak. Garantilön + provisionsstege.
• Löpande säljträning, coaching och säljutbildning.
• Kickoffer, tävlingar och stark teamkänsla.
• Heltidstjänst vardagar, ej helger eller röda dagar.
• Möjligheter att växa inom företaget och bygga en långsiktig karriär.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
• Att tillsammans med ditt team jobba mot uppsatta mål och budget.
• Att arbeta med uppsökande försäljning via telefon.
• Bygga nya relationer och skapa kontakt med kunder via telefon och online.
• Vara en ambassadör och ansiktet utåt för Pauser Media.
Vi söker dig som:
• Har god social förmåga, tycker om att bygga förtroende är engagerad och målinriktad.
• Är en lagspelare med god kommunikationsförmåga.
• Talar och skriver flytande svenska.
Skicka din ansökan till rekrytering@pausermedia.se
Publiceringsdatum2025-08-24Om företaget
Pauser Media är medieföretaget som levererar strategisk kunskap till våra kunder. Vi ger ut tidningarna/nyhetstjänsterna Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi arrangerar även ett stort antal konferenser årligen. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Kontoret finns på Rökerigatan 19, Johanneshov. Tunnelbana Globen eller buss Gullmarsplan.
Frågor besvaras av Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Globen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/ Kontakt
Rekryteringsansvarig
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 08-517 955 17 Jobbnummer
