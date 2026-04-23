Innehållsarkitekt / Programkurator
2026-04-23
Vill du jobba på en av Sveriges ledande mötesplatser för arkitektur, design och konsthantverk? Form/Design Center söker nu en engagerad arkitekt (eller motsvarande) med expertis inom hållbar omställning till ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF. Projektet är en central del i utvecklingen av Kunskapscentrum för gestaltad livsmiljö, en regional resurs för samverkan och kunskapsuppbyggnad som drivs i nära samarbete med Region Skåne och Regionmuseet Skåne.
Satsningen fokuserar på att bygga kunskap kring skiftet från nyproduktion till förvaltning, ombyggnad och återbruk, och syftar till att stärka yrkesverksamma inom sektorn genom relevant, yrkesintegrerad kompetensutveckling. Projektet riktar sig specifikt till att kunskapsbygga kring centrala frågor för omställningen tillsammans med aktörer i Sydsverige - såsom arkitekter, planerare, antikvarier, förvaltare och byggherrar inom både privat och offentlig verksamhet - för att skapa en gemensam grund för den gröna omställningen i praktiken.
Om rollen
Som innehållsarkitekt och programkurator spelar du en nyckelroll i att utveckla och kurera projektets utbildningsinnehåll. Du arbetar i hjärtat av projektet med att omsätta komplexa omställningsfrågor till praktiskt tillämpbar kunskap för sektorns aktörer i deras professionella vardag. Fokus ligger på ett ökat tillvaratagande av befintliga strukturer i Skåne samt att skifta perspektivet från nyproduktion till strategisk förvaltning och ombyggnad genom att integrera forskning, policy och juridik i projektets innehåll.
I rollen har du ett huvudansvar för att forma, utveckla och samordna projektets utbildningsinsatser, kurser och kunskapsdelning. Du arbetar i nära samverkan med projektledningen, externa experter och de yrkesverksamma deltagarna för att säkerställa att innehållet bidrar till ökad kompetens och stärkt förståelse hos de deltagande organisationerna. Vi söker dig som drivs av att producera och tillgängliggöra spetskunskap som gör verklig skillnad i samhällsbyggnadsprocessen.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Utveckla och kurera kursinnehåll och utbildningar inom exempelvis ombyggnad, återbruk och hållbar gestaltning baserat på branschens omställningsbehov.
Samordna och kvalitetssäkra utbildningsinsatser i nära samarbete med experter, föreläsare och samarbetspartners.
Bidra till utvecklingen av projektets kunskapsplattform (texter, föreläsningar, digitalt material).
Facilitera och planera nätverksträffar, kurser, workshops och seminarier.
Säkerställa relevans genom att integrera forskning, policy och juridik i projektets praktiska innehåll.
Metodutveckla för ett yrkesintegrerat lärande som stärker deltagarnas kompetens i vardagen.
Vi söker dig som
Är utbildad arkitekt eller har motsvarande akademisk kompetens inom samhällsbyggnad.
Har bred erfarenhet av processer inom ombyggnad, hållbar utveckling eller liknande expertområden.
Har en god förståelse för sektorns utmaningar och behov kopplat till omställningen.
Är en skicklig och lyhörd pedagog som kan omsätta komplex kunskap till inspirerande och användbart innehåll.
Är strukturerad och initiativtagande, med förmåga att driva projektet framåt både självständigt och i grupp.
Är van vid att samverka med olika typer av aktörer och trivs i en nätverkande roll.
Meriterande
Erfarenhet av utbildningsdesign, kursutveckling eller kunskapsförmedling.
Erfarenhet av arbete i eller mot offentlig sektor.
Kunskap om EU-policy, cirkulär ekonomi eller klimatberäkningar.
Ett etablerat nätverk inom akademi, myndigheter eller samhällsbyggnadsbranschen.Om tjänsten
Tjänsten är en deltidsanställning på 65 % knuten till ESF-projektet. Du får en utvecklande arbetsmiljö där du bidrar till att kunskapshöja samhällsbyggnadsbranschen i Skåne, för såväl offentliga som privata aktörer, i en miljö som når en bred publik. Du blir en del av ett regionalt projekt med målet att bidra till långsiktig kompetensutveckling på både regional och nationell nivå.
Placering: Malmö, Form/Design Center.
Start: 1 juni eller enligt överenskommelse.
Omfattning: 24 månader.
Om projektet
Denna tjänst är en del av det ESF-finansierade projektet "Kunskapscentrum för gestaltad livsmiljö", en strategisk kraftsamling där vi växlar upp kunskapen om den byggda miljön för att rusta samhällsbyggnadssektorn i Sydsverige inför den gröna omställningen. Genom att fokusera på återbruk, cirkulära metoder och strategisk förvaltning skapar vi en brygga mellan akademi, antikvarisk expertis och praktisk tillämpning för yrkesverksamma i hela regionen. Projektet drivs av Form/Design Center i nära samverkan med Region Skåne och Regionmuseet Skåne och medfinansieras av Europeiska unionen (ESF+) som en central satsning för att stärka kompetensförsörjningen och klimatomställningen i vår region.
ANSÖKAN
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 10 maj och innehålla följande:
CV där omfattningen av arkitektonisk skicklighet och pedagogisk erfarenhet framgår (max två A4-sidor) samt relevanta intyg.
Personligt brev som specificerar varför du sökt tjänsten utifrån erfarenhet, särskilda kunskaper och kompetens inom ämnesområdet (max en A4-sida).
Bildbaserad portfolio i digital form som presenterar 3-4 arkitektoniska projekt med beskrivning av roll i projektet och förklaring (max åtta A4-sidor).
Beskrivning av din pedagogiska grundsyn och hur pedagogik kan användas i olika sammanhang (max en halv A4-sida).
Kontaktuppgifter till två referenser, gärna en tidigare chef och en kollega.
Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera dina meriter på ett sätt som möjliggör en saklig och kvalitativ bedömning. Ofullständig ansökan beaktas inte och kan inte kompletteras efter sista ansökningsdatum.
Om Form/Design Center
Form/Design Center är en etablerad och föränderlig plattform där bransch, akademi, offentlig sektor och allmänhet möts kring frågor som formar våra livsmiljöer. Vi är av regeringen utsedda att verka som en nationell nod för politiken för gestaltad livsmiljö och är officiell partner i EU:s initiativ New European Bauhaus.Kontaktperson för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till: angelica.akerman@formdesigncenter.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: jobb@formdesigncenter.com Arbetsgivarens referens
Dette är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Form/design Center
, https://www.formdesigncenter.com
Lilla Torg 9 (visa karta
)
203 14 MALMÖ
Angelica Åkerman angelica.akerman@formdesigncenter.com
