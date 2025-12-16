Inmätare Flygplats
2025-12-16
Vi söker en konsult för inmätning med drönare av Kiruna Airport samt Östersunds Airport till en aktör inom svensk flygplatsverksamhet.
Detta är ett konsultuppdrag. Uppdraget fördelas med närvaro i Östersund och Kiruna.
Tjänsten omfattning varierar men beräknas ligga på runt 200 h och kräver fysisk närvaro ca 24-48 timmar på respektive flygplats.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär inmätning med drönare på Kiruna Airport och Östersunds Airport för att ta fram ortofoton med hög upplösning, höjdmodell och kartering av vägkanter. Uppdraget omfattar cirka 200 timmar, med närvaro på flygplatserna ca 24-48 timmar vardera.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Genomfört uppgifter med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter minst 7 års arbete inom aktuell disciplin/roll. Du ska ha utfört ett flertal liknande uppdrag.
Inmätningskunskaper motsvarande senior mättekniker. Ska ha genomfört drönarinmätning på flygplats. Ett skarpt krav att inmätaren måste ha levererat in drönardata till Swedavias system för inlämning till AIP, Trust.
Meriterande
Meriterande

Erfarenhet av Skyddsobjekt
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
