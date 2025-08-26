Inköpskoordinator till världsledande bolag
2025-08-26
Vill du ta nästa steg i din karriär inom inköp och supply chain? Nu söker vi en Inköpskoordinator som vill bli en del av ett världsledande företag. Tjänsten startar så snart som möjligt och inleds som ett konsultuppdrag via SJR på minst fyra månader - med mycket goda möjligheter till förlängning och på sikt en direktanställning hos vår kund. Vi söker dig som vill satsa långsiktigt och utvecklas i en spännande och dynamisk miljö.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Som Inköpskoordinator blir du en nyckelperson i teamet och arbetar nära både strategiska inköpare, leverantörer och interna funktioner. Du får en bred och varierande roll där du stöttar i det dagliga inköpsarbetet, säkerställer hög datakvalitet i system, driver administration och deltar i projekt kopplade till sortiment och hållbarhet.
Ansvarsområden
• Hantera och fördela supportärenden från verksamheter, inköpare och supportfunktioner
• Säkerställa och uppdatera leverantörsinformation, certifieringar och regelverk
• Delta i projekt kopplade till sortimentsförändringar
• Stötta vid infasning/utfasning av produkter och kampanjer
• Uppdatera beställningslistor, prislistor och intranät
• Sammanställa och dokumentera hållbarhetsstatistik tillsammans med leverantörer och drift
Lämplig bakgrund
En lämplig bakgrund för rollen är att du har minst 2-3 års erfarenhet av administration, gärna i en inköps- eller logistiknära funktion. Har du dessutom arbetat inom FMCG är det meriterande. Vi ser gärna att du har en gymnasieexamen och gärna vidareutbildning på YH- eller universitetsnivå inom inköp, ekonomi eller ett närliggande område. För att lyckas i rollen krävs mycket goda kunskaper i Excel samt en god systemvana och erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg. Du behärskar svenska och engelska obehindrat, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad, med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och prioritera när tempot är högt. Du trivs med att arbeta i team, bidrar med positiv energi och har en naturlig nyfikenhet för både digitalisering och förändringsarbete.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-09-25.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
