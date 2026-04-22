Inköpskoordinator till MAX IV
2026-04-22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
MAX IV söker nu en Inköpskoordinator till ekonomiavdelningen.
Ditt team
Ekonomiavdelningen på MAX IV består förutom denna tjänst av två ekonomiadministratörer, tre controllers, en junior controller samt ekonomichef. Du kommer även att arbeta nära fyra upphandlare från Lunds universitet. Den gemensamma målsättningen är att öka transparens, kvalitet, effektivitet och långsiktighet i MAX IV:s inköpsarbete. Ekonomiavdelningen ingår i den administrativa divisionen.
Vill du arbeta på en av världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggningar?
Dina arbetsuppgifter kommer att vara
Utföra och koordinera direktupphandlingar i Kommers i samarbete med bl a tekniska specialister inom MAX IV.
Utföra och koordinera FKU i Kommers i samarbete med bl a tekniska specialister inom MAX IV
Hantera avtal i Kommers.
Dokumentation och diarieföring i W3D3 i samband med direktupphandling och FKU
Genomföra inköp och hantera leverantörsfakturor i Proceedo Hantera Intrastat i Raindance.
Stötta beställare vid frågor kring tullklarering, leveransvillkor, logistik, förseningsklausuler etc.
Kontaktperson gentemot upphandlare vid inköp över 700 KSEK.
Delta i inköpsnätverk inom Lunds universitet och sprida kunskap angående inköp inom MAX IV.
Key user för MAX IV i Lunds universitets inköpssystem Kommers.
För att bli framgångsrik i denna roll krävs att du har följande kvalifikationer:
Relevant akademisk utbildning inom inköp eller företagsekonomi alternativt motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av inköp, inköpsprocesser och inköpssystem.
Mycket god språklig och kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska, i tal såväl som skrift då vår verksamhet är internationell.
Förmåga att bedriva ditt arbete systematiskt och proaktivt.
Förmåga att samarbeta med olika intressenter och skapa goda relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Nedan ses som meriter
Erfarenhet av upphandling samt kunskap inom LOU.
Erfarenhet av inköpsarbete inom forskningssektorn eller liknande komplexa organisationer.
Erfarenhet som avtalsansvarig i offentliga avtal.
Erfarenhet av frågor kring tullklarering, leveransvillkor, logistik, förseningsklausuler etc.
Kunskap om klassificeringssystem vid upphandling.
Som person är du
Du ser helheten samtidigt som du kan förstå detaljerna och du hanterar utmaningar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har integritet, en hög arbetskapacitet och ett engagemang som smittar av sig. Du har lätt för att samarbeta och för att bygga relationer både internt och externt.
För frågor kring tjänsten vänligen kontakta:
Ekonomichef Anna Sevelo, sevelo@maxiv.lu.se
, 0702-74 16 84
Sista datum för ansökan är 2026-05-17. Vi kommer därefter att gå igenom ansökningarna och återkoppla till dig.
Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Provanställning på sex månader kan bli aktuellt.
Vad vi erbjuder
När du går med i vårt MAX IV-team så kliver du in i en värld bland den främsta vetenskapen. Vi synliggör det osynliga genom att stödja forskare från hela världen att generera vetenskapliga resultat till förmån för samhället. Vi erbjuder dig en mångkulturell arbetsmiljö med stora möjligheter för personlig utveckling och med respekt för en sund balans mellan arbete och privatliv.
Vill du arbeta i en utmanande och stödjande miljö? Kom till oss och ta chansen att göra en verklig skillnad!
MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV tillhandahåller toppmodern utrustning för forskning inom områden som teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik. MAX IV kommer att ta emot upp till 2 000 nationella och internationella forskare årligen, vilka genomför banbrytande experiment inom material- och biovetenskap med hjälp av det briljanta röntgenljuset.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
