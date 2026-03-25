Inköpschef till Stafsjö Valves AB
2026-03-25
Stafsjö Valves utvecklar och tillverkar högpresterande skjutspjällsventiler för långvarig drift i krävande industriella processer över hela världen.
Kunderna finns framför allt inom papper- & massatillverkning, mineralutvinning samt vattenrening. Majoriteten av produktionen går på export.
Stafsjö Valves ingår i tyska Ebro Armaturen som är en ledande tillverkare av vridspjällsventiler. Stafsjö Valves har ca 85 anställda, omsätter ca 300 MSEK. Vi finns strategiskt placerade i vackra Stavsjö, endast 20 minuter med bil från både Norrköping och Nyköping.www.stafsjo.com
Om tjänsten
Som inköpschef har du det övergripande ansvaret för att planera, leda och vidareutveckla inköps- och förrådsfunktionerna. Ditt uppdrag är att säkerställa rätt material, i rätt tid och till rätt kostnad och att skapa stabila, effektiva och framtidssäkra processer som stödjer hela verksamheten.
Du arbetar nära produktion och teknik och har stor påverkan på företagets resultat, leveransförmåga och långsiktiga konkurrenskraft. Du leder inköp och förråd med fokus på kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet och blir samtidigt en nyckelperson i företagets ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga ansvarsområden;
* Leda, coacha och utveckla medarbetare
* Säkerställa att material finns tillgängligt i god tid före produktionsstart
* Driva strategiskt inköpsarbete med fokus på kvalitet, leveransprecision och sänkta totalkostnader
* Optimera lageromsättning, lagersystem och anskaffningsparametrar
* Säkerställa korrekt materialdata, lagerstyrning och processer
* Bygga långsiktiga leverantörsrelationer och representera bolaget i avtalsförhandlingar
* Hantera material- och processavvikelser i nära samarbete med produktion
* Ta fram budgetunderlag för funktionen
* Bidra aktivt i företagets ledningsgrupp och i den strategiska utvecklingen
Är det här nästa steg för dig?
Vi söker dig som vill kombinera analytiskt tänkande med ledarskap och affärsmässighet. Du trivs i en roll där struktur, samarbete och proaktivt förbättringsarbete är avgörande för framgång.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda och utveckla team samt några års erfarenhet av inköp. Du har en civilingenjörs- eller civilekonomexamen, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet. Vidare har du en god förståelse för inköpsprocesser och leverantörsmarknader. Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss, och vi ser att du är strukturerad och analytisk med en god förmåga att prioritera. Du är proaktiv, tar ansvar och har ett tydligt resultatfokus och driv. Vidare är du kommunikativ och trivs med att samarbeta med andra, samtidigt som du är flexibel och känner dig trygg i att fatta beslut.
Vi erbjuder dig en roll med stor påverkan och korta beslutsvägar. Här får du arbeta i en miljö där vi bryr oss om varandra och våra produkter. Du blir en del av en kultur som präglas av ansvar, kompetens och samarbete. Du ges möjlighet att påverka både verksamheten och processer på strategisk nivå, samtidigt som du får en långsiktig arbetsgivare med stark lokal förankring och global närvaro.Kontaktperson för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar Stafsjö Valves AB med Jefferson Wells. Vid frågor om tjänsten kontakta Marie Gutke 070-377 54 27 alternativt marie.gutke@jeffersonwells.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Arbetsplats
Stafsjö Valves AB Kontakt
Marie Gutke Marie.Gutke@jeffersonwells.se +46703775427
