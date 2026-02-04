Inköpschef/Sourcing manager sökes till
2026-02-04
Nu söker Laxå Special Vehicles Inköpschef/Sourcing manager till sin anläggning i Laxå. Vill du vara med och bidra till morgondagens hållbara transportlösningar inom lastbilstillverkning?
Laxå Special Vehicles uppdrag är att bygga specialanpassade lastbilshytter och chassier till Scania, vår ägare och kund. Vi är lösningsfokuserade, kvalitetsmedvetna och drivs av ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Vi strävar efter att alla anställda ska kunna utföra sitt uppdrag i en säker arbetsmiljö där det råder ett gott arbetsklimat och där medarbetare och ledare arbetar tillsammans för att uppnå det. En av våra deviser är "rätt från mig".
Ditt anställningserbjudande
För rollen som inköpschef söker vi en strategisk inköpare som har mycket stor kunskap inom området.
Vi söker dig som har lång och gedigen erfarenhet av motsvarande uppdrag och ansvar - att vara en självständig specialist inom inköp - i en roll som "doer" har du en mångårig vana av att självständigt driva arbetet inom ditt ansvarsområde. Du rapporterar till VD och möjlighet finns att sitta i ledningsgruppen.
Hos oss är du specialisten som inom ramen för policyer och riktlinjer ansvarar för inköpsupphandlingar för både våra interna och externa upphandlingar. Det innebär att du ansvarar för både våra upphandlingar av produkter som krävs inom vår produktion av chassier och hytter samt våra interna behov av indirekt material och tjänster.
Tjänsten innebär att du får bidra med din spetskompetens och expertis i en spännande bransch som är en del av omställningen mot hållbara transporter och som ligger i framkant när det kommer till innovativa lösningar. Laxå Special Vehicles AB är kommunens största privata arbetsgivare med drygt 180 medarbetare.
För att trivas och lyckas hos oss
Vi ser att du har en mycket god kommunikationsförmåga, att du uppskattar att skapa och driva nätverk, samarbeta med kollegor i team samt kunna verka och driva frågor i en tvärfunktionell organisation. Du är den affärsmässiga problemlösaren som har ett helikopterperspektiv och ett långsiktigt perspektiv vid problemlösning. För dig är det viktigt att vara objektiv, strategisk och logisk.
Din roll är kravställarens internt där ditt ansvar är att driva och utveckla processarbetet med att förhandla bra avtal samt att se till att underlagen är standardiserade och uppdaterade för att kartlägga och analysera behov, marknad och eventuella risker. Du är en drivande person som har en tidigare god förståelse för, och erfarenhet av verksamhetsutveckling.
Utbildning, erfarenhet, språkKvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet av strategiskt inköp inom kompetensområdet tillverkande industri.
• Examen/intyg från någon form av eftergymnasiala studier, exempelvis YH utbildning, universitet, KY utbildning eller motsvarande.
• Gymnasieexamen
• Goda kunskaper både svenska och engelska i tal och skrift
Ansvarsområde
Denna roll är organisatoriskt placerad direkt under VD och har inget personalansvar. Dina ansvarsområden kommer bland annat att vara:
• Att leda, målstyra och stödja arbetet inom ansvarsområdet
• Att utveckla och efterleva kvalitets- och andra verksamhetssystem
• Att skapa och utveckla strategier för att optimera verksamheten
• Att kontinuerligt utveckla leverantörer
• Att rapportera prioriterade nyckeltal och vid behov korrigerande åtgärder
Du ansvarar även för att säkra leverantörsrelationer, analysera marknaden för att optimera kostnader och kvalitet samt förhandla avtal. För Laxå Special Vehicles är det viktigt att skapa värde under hela inköpsprocessen men även att fokusera på en långsiktig strategi. Du är vår specialist som ansvarar för inköp internt och externt.
Förmåner: Årlig medarbetarbonus baserad på resultat och individuell närvaro, friskvårdsersättning, gratis mensskydd, kaffe/te, frukt, hälsoundersökningar, utbildningar och kompetensutveckling, teamaktivitet.
Värt att veta: Arbetstid är heltid 7-16, möjlighet till flexibilitet finns.Om företaget
Laxå Special Vehicles AB bygger lastbilshytter och anpassar lastbilschassier för vår ägare Scanias räkning.
Som en del av Scania Group blir vårt samarbete med Scania mer och mer integrerat. Uppdragens komplexitet ökar med den tekniska utvecklingen där flexibilitet, innovation och kort tid till marknad är viktiga principer för oss.
Vi är en del av omställningen som pågår mot hållbara transporter, där vi ligger i framkant för att klara framtidens utmaningar. Vi brinner för att utveckla specialanpassade hytter chassier för att tillgodose dagens behov och visa framtidens möjligheter för marknaden med våra innovativa lösningar.
Vi är ca 180 anställda som alla bidrar till att vi klarar våra åtaganden och våra högt ställda mål vad gäller utveckling, kvalité och leverans i en säker miljö.
Laxå Special Vehicles vision är att vara "En kompetent fordonsleverantör som överträffar kundens förväntningar."
Våra framgångsfaktorer är
Respekt för individen
Laxås stolthet
Kunden först
Lönsam tillväxt
Här kan du läsa mer om Laxå Special Vehicles AB http://laxasv.se
Hos Gapela Consulting har vi valt bort det personliga brevet men om du vill ger vi dig en möjlighet att ladda upp ett motivationsbrev med en motivering om varför du söker rollen.
I din ansökan är det obligatoriskt att bifoga CV och dina kontaktuppgifter men ett motivationsbrev är frivilligt.
I det brevet beskriver du ditt engagemang och din motivation för den roll du söker. Det brevet läser vi med stort intresse och det är även viktigt och intressant för en potentiellt blivande arbetsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
