Inköpsansvarig till Battsam i Karlskrona AB
2026-02-10
Battsam är en etablerad aktör med stark position inom vår bransch. Nu söker vi en Inköpsansvarig som vill ta ett helhetsansvar för inköp, leverantörsrelationer och våra viktigaste kunder. Det här är en nyckelroll för dig som är affärsdriven, strukturerad och trivs med ansvar.
Battsam har 9 medarbetare och ingår i Celekta Group som är en familjeägd koncern. Vårt uppdrag är att skapa trygghet och långsiktigt värde för våra kunder. Vi har ett stabilt ägande, bred expertis, lokala rötter och ett personligt engagemang. Vi levererar lösningar med hög service som gör skillnad.
Battsam i Karlskrona AB har funnits på samma adress sedan 1967. Företaget är ett fullserviceföretag och arbetar tillsammans med marknadsledande leverantörer.
Vi har idag över 800 000 artiklar i vårt sortiment varav cirka 23 000 finns i lager i vår butik i Karlskrona. I sortiment återfinns bland annat industrimaskiner och komponenter, verktyg, arbetskläder, oljor, bult, skruv och mycket mer. Battsam ingår i kedjan AD bildelar och erbjuder ett fullt utbud av reservdelar och tillbehör för fordon.
"Battsam- en bättre affär"
Om rollen
Som Inköpsansvarig på Battsam har du ett övergripande ansvar för inköp- och godsavdelningen. Du har även kundansvar för några av våra största kunder och arbetar dagligen med proaktiv försäljning tillsammans med övriga i organisationen. Rollen kombinerar operativt och strategiskt arbete med stort utrymme att påverka.
Du arbetar nära butiksansvarig och rapporterar till verksamhetschef för Battsam.
Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för inköp och leverantörssamarbeten
Genomföra och leda förhandlingar
Ansvar för inköp- och godsavdelningen
Kundansvar
Utveckla struktur, arbetssätt och affärsrelationer
Vi söker dig som
Är positiv, affärsinriktad och strukturerad
Har dokumenterad erfarenhet av inköp och förhandlingar
Har ett stort kontaktnät och är skicklig på relationsbyggande
Har erfarenhet av försäljning och ett starkt kundfokus
Är inkluderande och har en coachande ledarstil
Meriterande
Kunskap och erfarenhet från fordons- och/eller industribranschen
Vi erbjuder
En central och ansvarsfull roll i ett stabilt bolag med fokus på hållbar tillväxt.
Möjlighet att påverka och utveckla både affärer och organisation
Ett engagerat team och korta beslutsvägar
En arbetsplats där samarbete och långsiktighet värderas högt
Placering: Karlskrona
Företag: Battsam i Karlskrona AB
Omfattning: Heltid
Anställningsstart: efter överenskommelse
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: lisa.carlsson@celekta-invest.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Kontakt
För frågor om tjänsten, kontakta:
Lisa Carlsson, verksamhetschef: lisa.carlsson@celekta-invest.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpare Battsam".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpare Battsam". Omfattning
Battsam i Karlskrona AB
(org.nr 556110-3663)
Skyttevägen 2
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Battsam
Verksamhetschef
Lisa Carlsson lisa.carlsson@celekta-invest.se 076-5035579
9732919