Inköpsansvarig
2026-01-05
Sveafastigheter söker en inköpsansvarig till vårt huvudkontor i Stockholm. Rollen är avgörande för att säkerställa att vårt centrala inköpsarbete bedrivs effektivt, professionellt och i linje med våra värdeord: långsiktiga, innovativa, närvarande och affärsmässiga. Du rapporterar till Förvaltningschef och blir företagets expert inom inköp, med ansvar för att utveckla och driva inköpsfunktionen i hela organisationen.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
Strategiskt ansvar för inköp: Utforma och implementera företagets inköpsstrategi, inklusive planering, förfrågan, förhandling, avtalstecknande, implementering och uppföljning.
Ramavtal: Hantera och utveckla centrala ramavtal samt säkerställa att dessa stödjer verksamhetens behov.
Compliance och hållbarhet: Säkerställa att alla leverantörer uppfyller företagets uppförandekod, hållbarhetskrav och styrelsens riktlinjer.
Leverantörskontroll: Upprätthålla en god leverantörskontroll för att minimera risker kopplat till arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi, skatter och arbetslivskriminalitet.
Avtalsstruktur: Ansvara för formalia och struktur kring avtalsmallar och inköpsprocesser, inklusive uppdateringar vid behov.
Systemägarskap: Vara systemägare för inköpsrelaterade systemstöd och driva utvecklingen av nya digitala lösningar.
Intern support och utbildning: Ge stöd till kollegor vid upphandlingar och avtalsgranskning samt utbilda internt i inköpsfrågor.
Utveckling: Driva förbättringsinitiativ inom inköpsområdet för att säkerställa en effektiv och professionell funktion.Profil
Vi söker dig som formellt har:
Ett antal års erfarenhet av inköpsarbete inom bygg- och/eller fastighetssektorn.
Djup juridisk kompetens inom entreprenad- och förvaltningsavtal (AB, ABT, ABK, ABFF).
God förståelse för leverantörskontroller och krav kopplat till arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi och hållbarhet.
Erfarenhet av att utveckla inköpsfunktioner, inklusive processer, mallar och systemstöd.
Förmåga att driva projekt och upphandlingar med fokus på kvalitet och affärsmässighet.
Sveafastigheter värderar personliga egenskaper lika högt som formella erfarenheter. För att lyckas i rollen är du strukturerad och organiserad med förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du kombinerar noggrannhet och analytisk förmåga med ett helhetsperspektiv. I dina kontakter är du pedagogisk och förtroendeskapande, samtidigt som du är serviceorienterad. Rollen kräver att du är självgående och initiativtagande med ett starkt driv att utveckla inköpsområdet.
Om Sveafastigheter
Sveafastigheter är ett bostadsbolag med fokus på långsiktigt värdeskapande och hållbar utveckling. Vi arbetar nära våra kunder och partners för att skapa innovativa lösningar och trygga boendemiljöer. Vår kultur präglas av närvaro, affärsmässighet och ett starkt engagemang för framtiden. Som inköpsansvarig blir du en nyckelperson i att säkerställa att våra inköp stödjer företagets totala resultat och finansiella mål.
Bakgrundskontroll genomförs innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6985319-1773948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveafastigheter Services AB
(org.nr 559449-4337), https://jobb.sveafastigheter.se
Olof Palmes gata 13 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveafastigheter Jobbnummer
9669880