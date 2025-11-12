Inköpsanalytiker
2025-11-12
Om jobbet
Gillar du att analysera och dra slutsatser utifrån fakta? Drivs du av att arbeta med andra för att nå gemensam framgång? Vill du arbeta i ett kreativt team med spännande uppdrag? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Inköps- och upphandlingsförvaltningen är Göteborgs Stads strategiska resurs i inköps- och upphandlingsfrågor.
Förvaltningen har i uppdrag att införa en gemensam inköpsprocess i Göteborgs Stad. Genom den gemensamma inköpsprocessen ska vi möjliggöra hållbar utveckling, innovation, tillväxt och en god service.
Till vår enhet Strategi & analys söker vi nu en inköpsanalytiker som kommer att arbeta med analys av Göteborgs Stads inköp i stadens inköpsanalysverktyg samt Power BI. Du kommer arbeta i nära samarbete med fyra analytikerkollegor.
Som inköpsanalytiker säkerställer du att beslut baseras på fakta. Du utbildar och coachar stadens förvaltningar och bolag i att genomföra lokala inköpsanalyser och bidrar därigenom till utveckling av deras verksamhet. Du är delaktig i utvecklingsarbetet av stadengemensamma arbetssätt och verktyg. För utvalda inköpskategorier kommer du genomföra spendanalyser, marknadsanalyser och behovsanalyser för att stötta kollegor som arbetar med strategier på avtals- och kategorinivå. Det innebär att du kommer att vara en nyckelperson i utvecklingen av vår strategiska inköpsverksamhet.
Om dig
För rollen som inköpsanalytiker söker vi dig som har en akademisk examen på minst kandidatnivå inom ekonomi, IT, inköp och logistik eller liknande som vi bedömer relevant. Du har mycket goda kunskaper i Excel och är van att arbeta med pivottabeller och/eller Power Query.
Det är meriterande om du har erfarenhet av analysarbete inom exempelvis inköp, IT eller ekonomi samt om du har arbetat med inköpsfrågor i offentlig verksamhet. Erfarenhet av BI-system samt projektledning ser vi också som meriterande.
Vi söker dig som har lätt för att bearbeta och analysera stora datamängder, se samband och dra logiska slutsatser utifrån komplex information. Du är kommunikativ och tycker om att presentera information och idéer för olika målgrupper och ur olika perspektiv. Du är även lyhörd och uppmuntrar gärna till dialog, delaktighet och engagemang. Din lyhördhet bidrar till god samverkan med kollegor, beställare och andra intressenter, och hjälper dig att identifiera förbättringsområden samt hitta lösningar som stödjer verksamhetens mål.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor inom Göteborgs Stad söker vi dig som är driven och engagerad med stort kundfokus samt trivs med att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Hos oss får du tillsammans med kunniga och härliga kollegor arbeta med ett meningsfullt uppdrag som påverkar och gör skillnad för många. Vi vill att vår arbetsplats präglas av dialog och samarbete och främjar ett hållbart arbetsliv med balans. Vi arbetar i trevliga lokaler mitt inne i stan och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!
Inköps- och upphandlingsförvaltningen leder Göteborgs Stads inköpsstrategiska arbete. Vårt uppdrag är att se till att stadens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid. Det gör vi genom att sätta övergripande strategier, upphandla gemensamma avtal och stötta hela Göteborgs Stad med tjänster inom inköp, såsom inköpsanalys, utbildningar och olika typer av konsulttjänster.
Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för runt 31 miljarder varje år. Det gör oss till en av Sveriges största inköpare och med det kommer stort ansvar och stora möjligheter. I våra centralt placerade lokaler arbetar cirka 100 drivna kollegor med att tillsammans göra skillnad för dem som bor, lever och arbetar i Göteborg.
Vill du veta lite mer om oss och hur det är att arbeta på förvaltningen, https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-inkops-och-upphandlingsf%C3%B6rvaltningen
Följ oss även gärna på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/gbginkop/
Inköps- och upphandlingsförvaltningen Kontakt
Jonas Birgersson, enhetschef jonas.birgersson@ink.goteborg.se 031-3663741 Jobbnummer
