Inköpsadministratör till bostadsbolag
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad inköpsadministratör för ett spännande konsultuppdrag på ett bostadsbolag i Stockholm. Uppdraget passar dig som trivs i en administrativ roll med många kontaktytor och som vill bidra till en välfungerande inköpsverksamhet i en samhällsviktig organisation.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
I rollen som inköpsadministratör kommer du att arbeta på inköpsenheten hos vår kund, ett etablerat bostadsbolag som arbetar med att bygga, förvalta och utveckla bostäder och levande stadsdelar i Stockholm. Uppdraget innebär att du stöttar verksamheten med löpande administrativa uppgifter kopplade till inköp och upphandling.
Uppdraget är på heltid med start omgående och pågår initialt fram till juli, med god möjlighet till förlängning. Du blir anställd som konsult hos Poolia och arbetar på uppdrag hos kunden. Placering är på kundens kontor i Hammarby Sjöstad, med möjlighet till visst distansarbete i samråd med verksamheten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• Dokumenthantering och diarieföring
• Administrativa uppgifter i inköpssystem och fastighetssystem
• Leverantörs- och avtalsrelaterad administration
• Dokumentation och stöd i den interna planeringen på inköpsenheten
• Löpande kontakt och samarbete med kollegor inom organisationen samt externa parter
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete i liknande roll
• Erfarenhet av att arbeta i diarieföringssystem
• Vana att hantera många kontaktytor och ge administrativt stöd i en organisation
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande är om du har erfarenhet av:
• Platina och/eller edok
• Inköpssystem, gärna Agresso Inköp
• Upphandlingssystem, exempelvis Kommers
Som person är du självständig, lösningsorienterad och serviceinriktad. Du är prestigelös, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att driva frågor framåt samt se förbättringsmöjligheter i det dagliga arbetet.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Julia Asplund julia.asplund@poolia.se Jobbnummer
9684843