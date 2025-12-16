Inköpsadministratör / Inköpskoordinator till Caverion i Lidköping!
Caverion Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lidköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lidköping
2025-12-16
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Caverion Sverige AB i Lidköping
, Skara
, Vara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Caverion bygger för framtiden, därför behöver vi bli fler! Vill du arbeta som inköpsadministratör i en verksamhet som kombinerar administration, inköp och teknisk fastighetsförvaltning, och samtidigt bidra till hållbara resultat? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad inköpsadministratör till vårt lokala kontor i Lidköping. Du blir en viktig del av en koncern med höga ambitioner och en tydlig målsättning: att stärka vår position som Sveriges ledande aktör inom teknisk fastighetsförvaltning.
Hos oss arbetar du i ett sammansvetsat och kompetent team, där din insats gör verklig skillnad. Rollen passar dig som trivs med struktur, ansvar och många kontaktytor, och som vill utvecklas i en stabil och framtidsinriktad organisation.
Om rollen
Som inköpsadministratör på Caverion har du en central administrativ roll och fungerar som ett stöd till inköpsverksamheten. Du arbetar självständigt, strukturerat och i nära samarbete med både interna funktioner och externa parter.
Rollen ger dig möjlighet att bygga ett brett kontaktnät och utvecklas inom inköp, administration och fastighetsförvaltning i en större koncern.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
• Administrera och hantera hyresavtal
• Hantera och bevaka funktionsbrevlådor
• Uppdatera inköpssystem och ansvara för registervård
• Ge support och svara på frågor kring intranät
• Administrera avtal och dokumentation i både fysiska och digitala arkiv
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossBakgrund
Vi söker dig som har:
• Gymnasial eller YH-utbildning inom administration, inköp, ekonomi eller motsvarande
• Minst tre års erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom inköp eller ekonomi
• God förmåga att läsa och hantera avtal
• Goda kunskaper i Excel och vana att arbeta i olika system
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du trivs i en roll med många kontaktytor, arbetar självständigt och är serviceinriktad samt lösningsfokuserad. Du har ett intresse för administration och inköp och bidrar till ett professionellt och positivt samarbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker detta låter intressant och har någon fråga, kontakta ansvarig rekryterare Fanny Mörk tel. 070-7898779, mail ext-fanny.mork@caverion.com
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. På slutkandidaten genomförs bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes. Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Jobbnummer
9646911