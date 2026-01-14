Inköpsadministratör
Om tjänsten Uppdragsperiod: 27-jan-2026 - 14-jul-2026 med stor möjlighet till förlängning
Nu söker vi en Inköpsadministratör till vår kund i Stockholm
BakgrundInköpsenheten är i behov av en inköpsadministratör för administrativa uppgifter kopplat till inköp, upphandling, dokumenthantering, leverantörshantering etc. Beskrivning av uppdraget/rollenUppdraget går ut på att stötta inköpsenheten med administration. Huvudsakliga uppgifter är dokumenthantering, diarieföring, administrativa uppgifter i inköpssystem, fastighetssystem, samt dokumentation av den interna planeringen på enheten. PlaceringBeställarens kontor i Hammarby Sjöstad.
Möjlighet till distansarbete
Ja
Kvalifikationer Obligatoriska kravErfarenhet av diarieföringssystem Du ska ha haft motsvarande roll tidigare och minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete är ett krav.Van att hantera kontakter både inom inköpsenheten, resterande organisation samt externt. Van att hantera olika frågor och hjälpa kollegor med olika frågor. Meriterande kravErfarenhet av Platina /edok är meriterande.Erfarenhet av inköpssystem och gärna Agresso Inköp är meriterande.Erfarenhet av upphandlingssystem, gärna Kommers är meriterande.
Personliga egenskaper Självständig, lösningsorienterad, serviceinriktad, prestigelös, kunna driva frågor och förmåga att se möjliga förbättringar.SpråkkravSvenska
TillgänglighetOmgående
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Ersättning
