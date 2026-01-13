Inköpsadministratör
Future People AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-01-13
Vi på Future People söker en inköpsadministratör till vår kund i Hammarby sjöstad.
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör inom bostadsbranschen, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Inköpsenheten söker en inköpsadministratör som kan stötta verksamheten med administrativa uppgifter kopplade till inköp, upphandling, dokumenthantering och leverantörshantering. Uppdraget avser att ersätta en vakans under tjänstledighet och omfattar löpande administrativa arbetsuppgifter.
Målet med uppdraget är att på ett effektivt och strukturerat sätt säkerställa att inköpsenhetens administration fungerar smidigt och framåtdrivande, med ett tydligt helhetsperspektiv.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som inköpsadministratör kommer du bland annat att arbeta med:
Dokumenthantering och diarieföring
Administration i inköpssystem och fastighetssystem
Löpande administrativa uppgifter kopplade till inköp och upphandling
Dokumentation av den interna planeringen inom inköpsenheten
Stöd till kollegor inom inköpsenheten samt kontakter med övriga delar av organisationen och externa parter
Krav för tjänsten:Obligatoriska krav
Minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete i motsvarande roll
Erfarenhet av att arbeta i diarieföringssystem
Van vid att hantera kontakter internt inom organisationen samt externt
Förmåga att hantera varierande administrativa frågor och stötta kollegor i det dagliga arbetet
Flytande i svenska i tal och skrift
Meriterande krav
Erfarenhet av Platina/edok
Erfarenhet av inköpssystem, gärna Agresso Inköp
Erfarenhet av upphandlingssystem, gärna Kommers
Omfattning och placering
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdagen: 20/1-2026
Placering: Beställarens kontor i Hammarby Sjöstad
Tillgänglighet: Omgående till den 14/6-2026
Option på förlängning: Ja, 3 × 6 månader
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.Vi
har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7043187-1786509". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Future People Jobbnummer
9681405