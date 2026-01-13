Inköpsadministratör

Vi på Future People söker en inköpsadministratör till vår kund i Hammarby sjöstad.
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör inom bostadsbranschen, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Inköpsenheten söker en inköpsadministratör som kan stötta verksamheten med administrativa uppgifter kopplade till inköp, upphandling, dokumenthantering och leverantörshantering. Uppdraget avser att ersätta en vakans under tjänstledighet och omfattar löpande administrativa arbetsuppgifter.
Målet med uppdraget är att på ett effektivt och strukturerat sätt säkerställa att inköpsenhetens administration fungerar smidigt och framåtdrivande, med ett tydligt helhetsperspektiv.

Dina arbetsuppgifter
Som inköpsadministratör kommer du bland annat att arbeta med:

Dokumenthantering och diarieföring

Administration i inköpssystem och fastighetssystem

Löpande administrativa uppgifter kopplade till inköp och upphandling

Dokumentation av den interna planeringen inom inköpsenheten

Stöd till kollegor inom inköpsenheten samt kontakter med övriga delar av organisationen och externa parter

Krav för tjänsten:Obligatoriska krav
Minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete i motsvarande roll

Erfarenhet av att arbeta i diarieföringssystem

Van vid att hantera kontakter internt inom organisationen samt externt

Förmåga att hantera varierande administrativa frågor och stötta kollegor i det dagliga arbetet

Flytande i svenska i tal och skrift

Meriterande krav
Erfarenhet av Platina/edok

Erfarenhet av inköpssystem, gärna Agresso Inköp

Erfarenhet av upphandlingssystem, gärna Kommers

Omfattning och placering
Omfattning: 100 %

Sista ansökningsdagen: 20/1-2026

Placering: Beställarens kontor i Hammarby Sjöstad

Tillgänglighet: Omgående till den 14/6-2026

Option på förlängning: Ja, 3 × 6 månader

Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.

