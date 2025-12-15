Inköpsadministratör
2025-12-15
Dina arbetsuppgifter
Vi är Göteborg - och nu söker vi dig som vill vara med och utveckla ett strukturerat, modernt och serviceinriktat inköpsarbete.
Som inköpsadministratör får du en nyckelroll i att samordna och administrera förvaltningens operativa inköpsprocesser och avtalshantering.
Som en del av Inköps- och upphandlingsavdelningen stödjer du verksamheten i att skapa effektiva och kvalitetssäkra inköpsrutiner. Du arbetar bland annat med operativt beställningsstöd i vårt e-handelssystem, följer upp leveranser, hanterar inleveranser och administrerar produkter. Du medverkar också i enklare direktupphandlingar och bidrar till utvecklingen av behov-till-betalningsprocessen.
I rollen fungerar du som systemstöd och superuser i Proceedo och Kommers. Det innebär att du hanterar inkommande ärenden, säkerställer att avtal och systeminformation är aktuella och kommunicerar avtalsförändringar till verksamheten.
Du arbetar nära inköpssamordnaren, deltar i stadens systemforum och hjälper till att identifiera och driva förbättringar i inköpsprocesserna. Uppdraget innefattar även att stödja verksamheterna i att hitta hållbara inköpslösningar och att medverka i internkontroll inom inköpsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en slutförd gymnasial utbildning. Det är meriterande om du även har eftergymnasial utbildning, exempelvis från yrkeshögskola, inom inköp, ekonomi, administration eller annan likvärdig inriktning.
Du har några års erfarenhet av operativt inköpsarbete eller arbete inom systemadministration. Du har god IT-vana och gärna goda kunskaper i Excel.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta strukturerat, vara noggrann och ta ansvar för dina uppgifter. Du kan prioritera effektivt och sätter alltid kundens behov i fokus. Du är bra på att skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta.
Meriterande erfarenheter
Kunskap om Proceedo, Kommers eller andra inköpssystem, gärna i rollen som expertstöd.
Erfarenhet av systemadministration.
Erfarenhet av ärendehantering i exempelvis ServiceNow eller liknande system.
Erfarenhet av offentliga inköp eller arbete inom offentlig sektor.
Goda kunskaper om operativa inköpsprocesser.
Intresse för hållbara inköpslösningar.
Intresse för att utveckla automatiserade arbetssätt.Dina personliga egenskaper
Strukturerad, noggrann och ansvarstagande.
Positiv, kommunikativ och serviceinriktad.
Lösningsorienterad och trygg i dialog med olika funktioner.
Orädd för att lyfta problem och driva processen framåt.
Övrigt
Befattningen kommer att vara Administratör, inköp. Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
