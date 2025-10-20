Inköps- och upphandlingschef
2025-10-20
Tjänsten är placerad inom kommunledningsförvaltningen, som utgör en central del av Halmstads kommuns organisation.
Förvaltningen har ett övergripande ansvar för ledning, samordning och uppföljning inom kommunkoncernen, med målet att säkerställa att hela organisationen arbetar effektivt och med invånarnas bästa i fokus. Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och driver arbetet för en hållbar tillväxt i kommunen. Inom förvaltningen hanteras också styrning och utveckling av kommungemensamma frågor såsom HR, kommunikation, administration och ekonomi. Det innebär att tjänsten har en strategisk placering med god överblick och möjlighet att påverka kommunens utveckling i stort.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Vill du leda en engagerad enhet som har en central roll i att utveckla och samordna Halmstads kommuns inköps- och upphandlingsarbete? Se hit! Här får du möjlighet att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta. Som inköps- och upphandlingschef blir du en nyckelspelare i att säkerställa en effektiv och långsiktig inköpsprocess, där dina insatser bidrar direkt till att Halmstads kommun fortsätter växa hållbart och vara en framtidssäkrad organisation. Visst låter det intressant?
Som inköps- och upphandlingschef leder du upphandlingsenhetens arbete och har ett övergripande ansvar för att samordna och utveckla kommunkoncernens inköpsprocesser. Du arbetar både strategiskt och operativt, med fokus på långsiktig planering, uppföljning och utveckling. På enheten arbetar 14 medarbetare i roller såsom upphandlare, avtalscontroller, administratör och hållbarhetsutvecklare som du coachar och stöttar i både det dagliga operativa arbetet och i strategiska frågor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Leda och utveckla upphandlingsenheten.
• Samordna och utveckla kommunkoncernens inköps- och upphandlingsprocesser.
• Säkerställa lång- och kortsiktig planering och skapa struktur i verksamheten.
• Föra dialog och samverka med förvaltningar, bolag, politiker och näringsliv.
• Vara en synlig och utåtriktad representant för kommunens inköpsfrågor.
• Coacha och stödja medarbetare i både det dagliga och det strategiska arbetet.
• Planera och leda möten som stärker samsyn och utveckling inom enheten och i processen.
• Arbeta med uppföljning, omvärldsbevakning och framtidsspaning.
Dina erfarenheterKvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av ledande ansvar inom sektorn för inköp eller upphandling.
• Dokumenterad erfarenhet av offentliga upphandlingar.
• Minst två års chefserfarenhet med personalansvar.
• Erfarenhet av att driva förändringsarbete.
• God svenska i tal och skrift samt hög digital vana.
Meriterande:
• Erfarenhet från en liknande roll inom offentlig sektor.
• Erfarenhet från en större organisation.
• Ledarskapsutbildning.
Vi söker dig som har förmågan att se helheten och samtidigt agera med precision. Du är trygg i att fatta beslut, har ett strategiskt förhållningssätt och är van att skapa struktur i komplexa sammanhang. Du har lätt för att bygga förtroende, kommunicerar tydligt och engagerat, och har en naturlig förmåga att få med dig andra i förändringsarbete. Du är nyfiken, affärsdriven och har en god känsla för när det är dags att utmana invanda arbetssätt alltid med verksamhetens bästa i fokus.
Vill du vara med och göra skillnad i en organisation som satsar på utveckling och samverkan? Välkommen med din ansökan!
Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi.
Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen (KLF) Kontakt
Jens Otterdahl, chef jens.otterdahl.holm@halmstad.se 0736-992315 Jobbnummer
9564519