Inköps- och e-handelssamordnare
2025-11-04
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega! Har du ett brinnande intresse för e-handel och inköp? Tänka nytt och utvecklas tillsammans med andra? Då har vi ett spännande jobb att erbjuda!
MSB har nu behov av inköps- och e-handelssamordnare.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Samordna och styra arbetet med e-handel inom MSB:s inköps- och upphandlingsprocesser.
Ta fram statistik och följa upp myndighetens e-handel. Hantering av e-beställningar inkl. avvikelser, skapa beställningsvägar i e-handelssystemet, förvalta e-handelssystemet.
Genomföra utbildningar gällande e-handelprocessen och i systemstödet.
Andra uppgifter som ingår i rollen är exempelvis anskaffning på operativ nivå av varor och tjänster utifrån upphandlingslagstiftning. Anskaffning sker genom direktupphandling, förnyad konkurrensutsättning och avrop från ramavtal. Utlämnande av handlingar, avtalsuppföljning. Du kommer att ingå i ett team.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom teknik/IT, inköp, ekonomi, logistik eller annat relevant område och har arbetat minst två år inom offentlig e-handel/inköp eller har minst tre års praktisk erfarenhet inom offentlig e-handel/inköp eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet:
- av att arbeta i något av de e-handels/upphandlingsverktyg som finns på marknaden
- av utvecklingsarbete av e-handelslösningar och inköpsprocesser
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Upphandlingsenheten är en central funktion på MSB som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp MSB:s arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer.
Upphandlingsenheten är uppdelad i team. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta upphandlingschef Hans Björk. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 25 oktober 2025
