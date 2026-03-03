Inkopplingsledare Ostkustbanan
2026-03-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Härnösand
, Nordanstig
, Östersund
, Gävle
eller i hela Sverige
Vi söker en resurskonsult avseende inkopplingsledare för projekt Ostkustbanan delen Kubikenborg - Sundsvall bangård, samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum Sundsvalls kommun till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Sundsvall.
Tjänsten är på 70-90%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Inkopplingsledaren ansvarar för planering och genomförande av inkoppling inför och under ibruktagandebesiktning av järnvägsanläggning samt uppföljning efter inkoppling. Rollen innebär ett delegerat ansvar från projektledaren under inkopplingsfasen och omfattar både fält- och kontorsarbete. Uppdraget utförs som resursförstärkning i beställarens projektorganisation och innefattar samordning, riskhantering, tid- och resursplanering, rapportering samt säkerställande av att inkopplingsplaner och föreskrifter följs. Periodvis förekommer natt- och helgarbete.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Ansvara för inkopplingens genomförande.
Ansvara för att inkopplingsplanerna följs.
Ta fram dagordning och kallelse till inkopplingsmöten, leda dessa möten samt upprätta protokoll.
Ansvara för att riskanalys för inkopplingsarbetena upprättas samt upprätta alternativa handlingsplaner för kritiska arbeten under inkopplingen.
Kontrollera inkopplingstidplaner.
Upprätta samordnade tid- och resursplaner för produktions- och besiktningsarbetet under besiktnings- och inkopplingsfasen samt under inkopplingstiden efter underlag från projektledare.
Bevaka att planeringen följs och ta del av eventuella förändringar.
Ansvara för avrapportering till operativ chef på driftledningscentral under pågående inkoppling om så överenskommits.
Vid behov besluta om förändringar efter upprättade alternativa handlingsplaner och eventuellt avbryta inkopplingen.
Föra loggbok över arbetet med inkopplingen.
Anmäla när A-skydd och/eller D-skydd kan avslutas (anmälan till tillsyningsman/HTSM).
Inhämta kompletta ibruktagandebesiktningsdokument och vid behov entreprenörs intyg för samtliga ingående teknikområden och förmedla dessa till anläggningsägaren.
Ansvara för att möte för erfarenhetsåterföring hålls.
Ansökan om provdrift och provdriftsinstruktioner.
Ansvara för beställning av fordon för provdrift.
Planera och genomföra olika skyddsformer under inkopplingar.
Krav (OBS, obligatoriska)
God kännedom om Trafikverkets organisation samt trafikeringsfrågor.
God järnvägskunskap och erfarenhet inom BEST.
Kunna förstå sambandet mellan de olika teknikgrenarna och hur de påverkar varandra.
Du ska ha kunskap om prioritering av verksamheter mellan olika järnvägstekniska grenar i varje skede.
Du ska ha kunskap om samverkan och beroenden mellan olika järnvägstekniska objekt.
Du ska ha kunskap om åtgärder och föreskrifter som styr inkoppling av järnvägstekniska grenar.
Du ska ha erfarenhet av arbete med järnvägsanläggningar, kunna se och förstå helheten av inkopplingen.
Giltig utbildning Skydds och säkerhetsledare, vid uppdragets start.
Du ska ha goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Har med gott resultat genomfört 8 inkopplingsledningsuppdrag som innefattat uppdrag enligt nivån hög komplexitet. Inkopplingsledning med hög komplexitet innebär komplicerade inkopplingar för 5 eller fler teknikområden deltar.
Har erfarenhet som inkopplingsledare vid inkoppling av signalsystemet ERTMS vid minst fem (5) tillfällen.
Minst 3 års erfarenhet som inkopplingsledare för uppdrag gällande anläggningsentreprenader järnväg. Erfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Dokumenterad erfarenhet av inkopplingsledning iminst två järnvägsprojekt med hög komplexitet, omfattande projekt med en budget om minst 25 miljoner kronor (alternativt erfarenhet från ett projekt med en budget över 50 miljoner kronor), genomförda under de senaste fem åren.
Giltigt B-körkort
Meriterande
Har erfarenhet att leda inkopplingsmöten och att alla deltagande enheter informeras och samplaneras.
Erfarenhet av att leda och dokumentera riskworkshoper inför inkopplingar samt följa upp hanteringen av uppkomna risker inför och under inkopplingar. (
Har vana av att arbeta som Inkopplingsledaredär samarbete internt och externt har varit en del av uppdraget.
Har erfarenhet av att upprätta ansökan om provdrift och att ta fram provdriftsinstruktioner.
Har erfarenhet av att kontrollera gränspunkter för spår- och elarbeten i MPK. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
