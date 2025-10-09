Inköpare vikariat 18mån
2025-10-09
Om jobbet
Upphandlingsenheten i Uddevalla kommun söker en vikarie till en av våra inköpartjänster då en av våra inköpare går på föräldraledigt.
Vikariatet är på 18mån.
Fokus för rollen är att göra direktupphandlingar och supportera kommunens förvaltningar med deras frågor. Du behöver vara "serviceminded" och ha ett stort driv. För att fortsätta arbetet mot målet att bli dunderbra på effektiva inköp, behöver du vara bra på att bemöta människor, ha ett affärsmässigt tänk samt vara en hejare på att förhandla. Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
- Som inköpare kommer ditt fokus att vara på operativt inköp.
- Du kommer att göra direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar och samordna verksamheternas inköpsbehov.
- I ditt arbete kommer du även vara supportfunktion och svara på alla möjliga och omöjliga frågor gällande inköp och upphandling.
- Du kommer dessutom att ha en aktiv roll i avtals- och leverantörsuppföljningar samt vid avtalsförvaltning.
- Tillkommer gör förstås allt som tillhör en kommunal förvaltning som att arkivera, registrera och övrig förekommande administration.
Vem söker vi?
Du är:
- Kommunikativ - du jobbar tätt tillsammans med övriga inköpare, upphandlare och controllers, så en god kommunikativ förmåga och samarbetsvilja behövs för att klara uppgiften.
- Flexibel och prestigelös - vi är ett team som stöttar varandra. Vi gör varandra bra.
- Drivande - du drivs av att ha stort eget ansvar - du äger din fråga från identifierat inköpsbehov till färdigt avtal och uppföljningar.
- Strukturerad - du är strukturerad vilket du visar genom att du självständigt planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
- Pedagogisk - då du kan komma behöva stötta upp i våra utbildningar kring inköpsprocessen.Kvalifikationer
- Eftergymnasial, t.ex. YH, eller akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, inköp eller logisitik, alternativt annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
- 1-3 års erfarenhet av arbete med inköp
- Du är van vid att arbeta i och har kunskap om olika typer av affärssystem
- Du pratar och skriver flytande svenska
Meriterande är om du har erfarenhet från offentlig förvaltning och har kunskap om lagen offentlig upphandling. Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Uddevalla kommun tillämpar distansavtal upp till två dagar per vecka.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
https://skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
