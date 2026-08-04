Inköpare till Huvudkontoret
Hornbach Byggmarknad AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-08-04
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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:HORNBACH värnar lika mycket om sina anställda som sina kunder. Grunden för ett framgångsrikt företag är ett gott arbetsklimat, vilket resulterar i nöjda kunder. Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsplats där du dagligen kommer att möta nya utmaningar. Det gemensamma för alla våra medarbetare är egenskaper som ansvarskänsla, respekt och arbetsglädje.
Med ett brinnande intresse för bygghandeln, ett effektivt och strukturerat sinne och en vilja att bidra till ditt varuområdes framgång – se hit! Nu söker vi vår nästa drivna team-spelare hos oss! Du som har stort intresse för hela inköpsprocessen och att få vara med och bidra till den operativa verksamhetens framgång. Vill du jobba för ett bolag som ligger i framkant inom bygghandeln i Europa? Nu söker vi en inköpare till vårt huvudkontor i Göteborg! Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven inköpare som med stor entusiasm vill arbeta med hela inköps-och sortimentsprocessen. Rollen kommer innebära att få skapa, vårda och utveckla vårt sortiment där du ingår i ett team med engagerade och drivna kollegor. Du som inköpare kommer med hjälp av dina strukturerade, effektiva och analytiska egenskaper få vara med och bidra till att vi tar nya steg mot framgång. Tillsammans med ditt team kommer du ansvara för vårt trädgårdssortiment där du i ledning av din produktchef tacklar nya spännande utmaningar dagligen.
Är det kanske just dig vi söker?
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Du kommer dagligen arbeta med dokumentation, administration och underhåll av sortimentet.
Du tar fram statistik och analyserar nyckeltal. Därtill ingår i din roll att planera och genomföra upphandlingar.
Du kommer få vara med och genomföra besök i våra varuhus där vi på plats hanterar lokala utmaningar samt går igenom möjligheter och förbättringsförslag.
Besök och daglig kontakt med leverantörer samt kollegorna i våra varuhus.
Du sköter administrationen kring butikslayouter för sortimenten inom din avdelning och är engagerad i hur ditt sortiment exponeras i varuhusen och på nätet. Därtill har du möjlighet att vara med och påverka marknadsföringen av sortimentet.
Resor i tjänsten förekommer varav B-körkort är ett krav. Profil
Du är en person som trivs med ett högt tempo och med att arbeta i en dynamisk miljö med eget ansvar.
Du har gärna en utbildning eller arbetslivserfarenhet inom inköp, ekonomi eller försäljning/alt liknande arbetslivserfarenhet
Du är strukturerad och har förmågan att kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt under stundtals högt tryck.
Du har goda kunskaper i MS Office, med betoning på Excel och Powerpoint.
Ett genuint intresse för Excel är starkt meriterande då rollen innebär mycket arbete i programmet.
Du har ett starkt intresse för trädgård/trädgårdsgestaltning
Du är noggrann och kvalitetsmedveten och lägger vikt vid att hålla en hög standard i ditt arbete.
Du är inte rädd för att lära dig nytt och du trivs att arbeta strukturerat och systematiskt
Mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på engelska är ett krav för tjänsten
Tidigare erfarenheter inom trädgårds- eller detaljhandeln är meriterande.
Tidigare kunskaper från arbete i SAP är meriterande
Flytande kunskaper i det tyska språket är ett krav för tjänsten
Vi erbjuder dig;
En inspirerande och trygg inarbetning
Stora utvecklingsmöjligheter – vi tror på att växa tillsammans och erbjuder flera vägar vidare inom organisationen
Möjlighet till bonus– för att vi delar framgången med våra medarbetare
Möjlighet till köp av personalaktier till ett attraktivt förmånspris
Ta del av vårt förmånliga erbjudande till förmånscykel med Lease a bike
Vi värderar teamkänsla och samarbetsförmåga högt och kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kanske känner du igen dig i det vi söker, är du vår nästa kollega? Ta chansen och bli en del av vårt team där du får chansen att ta denna roll till nya höjder och bidra till hela teamets framgång! Bli vår nästa stjärna och ansök redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan.
Till följd av semestertider kommer urval ske löpande och intervjuer kommer ske från och med mitten/slutet på augusti. Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Heltid, 40 tim/veckan.
Lön: Enligt överenskommelseTillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "154286-44358160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
417 05 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Jobbnummer
10022047