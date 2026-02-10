Inköpare med projektledning

Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö
2026-02-10


Vi söker nu en inköpare till ett spännande uppdrag i Lund/Malmö-området, där du får en viktig roll i att skapa struktur, driva inköpsaktiviteter och bidra till effektiv uppföljning av materialbudget.
Här passar du som gillar ordning och reda, har ett öga för detaljer och trivs i en roll där du får kombinera inköp med ett mer projektorienterat arbetssätt
Om rollen
I rollen arbetar du med:

Planering och uppföljning av inköpsaktiviteter

Att lägga grunden för och ansvara för strukturering av materialbudget

Budgetuppföljning och rapportering

Samarbete med flera interna kontaktytor i en verksamhet där struktur är nyckeln

Erfarenhet av projektledning är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som
Är en ansvarstagande lagspelare

Har erfarenhet av inköp (och gärna projektledning)

Har mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift

Praktisk info
Plats: Lund (på plats)

Omfattning: Heltid, 100%

Period: 2026-04-01 till 2026-12-31

Urval: sker löpande

Startdatum: indikativt

Rollen kräver att du kan genomgå och bli godkänd enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vissa befattningar kan innebära krav på specifikt medborgarskap.
Ansök senast
4 mars 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

