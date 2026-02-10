Inköpare med projektledning
Vi söker nu en inköpare till ett spännande uppdrag i Lund/Malmö-området, där du får en viktig roll i att skapa struktur, driva inköpsaktiviteter och bidra till effektiv uppföljning av materialbudget.
Här passar du som gillar ordning och reda, har ett öga för detaljer och trivs i en roll där du får kombinera inköp med ett mer projektorienterat arbetssätt
Om rollen
I rollen arbetar du med:
Planering och uppföljning av inköpsaktiviteter
Att lägga grunden för och ansvara för strukturering av materialbudget
Budgetuppföljning och rapportering
Samarbete med flera interna kontaktytor i en verksamhet där struktur är nyckeln
Erfarenhet av projektledning är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som
Är en ansvarstagande lagspelare
Har erfarenhet av inköp (och gärna projektledning)
Har mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Praktisk info
Plats: Lund (på plats)
Omfattning: Heltid, 100%
Period: 2026-04-01 till 2026-12-31
Urval: sker löpande
Startdatum: indikativt
Rollen kräver att du kan genomgå och bli godkänd enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vissa befattningar kan innebära krav på specifikt medborgarskap.
4 mars 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
