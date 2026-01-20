Inköpare med erfarenhet inom Capex
2026-01-20
Är du en framåtlutad och prestigelös person som trivs i en miljö där tempot är högt och riktningen snabbt kan skifta?
Har du ett intresse för teknik, gillar att vara hands-on och har erfarenhet av CAPEX-inköp? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Om uppdraget
Vår kund är ett välkänt producerande bolag inom FMCG i Malmö som nu söker en driven Inköpare för ett konsultuppdrag via Adecco. Du får möjlighet att bli en del av ett dynamiskt inköpsteam och bidra aktivt i bolagets fortsatta utveckling, med särskilt fokus på investeringar och CAPEX-relaterade inköp.
Uppdraget startar omgående enligt överenskommelse och pågår i 6 månader.
Som Inköpare kommer du bland annat att:
• Arbeta med operativt och taktiskt inköp
• Ansvara för CAPEX-inköp kopplade till investeringar i maskiner och utrustning
• Hantera beställningar, leverantörsdialog och uppföljning
• Delta i och driva förhandlingar
• Arbeta med avtal och kommersiella villkor
• Stötta verksamheten vid indirekta inköp
• Samarbeta nära produktion, teknik och projektorganisation för att säkerställa rätt lösningar i rätt tidProfil
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har dokumenterad erfarenhet av CAPEX-inköp, exempelvis maskiner, utrustning eller investeringar
• Är framåtlutad, flexibel och trivs i en föränderlig miljö
• Är prestigelös och tar ett stort eget ansvar
• Har ett hands-on-arbetssätt och gärna ett teknikintresse
• Är förhandlingsvan och trygg i dialogen med leverantörer
• Har erfarenhet av avtalsarbete eller vilja att utvecklas inom området
Vi erbjuder
• Ett spännande konsultuppdrag via Adecco
• En dynamisk arbetsplats med högt engagemang
• Möjlighet att snabbt ta ansvar och bidra med din CAPEX-kompetens
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
