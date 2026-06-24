Inköpare
Teknia Vimmerby AB / Inköpar- och marknadsjobb / Vimmerby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Vimmerby
2026-06-24
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Välkommen att söka tjänsten som Inköpsansvarig på Teknia i Vimmerby.
Vi söker efter en inköpare som är en strukturerad person med erfarenhet av inköp och leverantörsrelationer.
Vill du vara med och påverka företagets lönsamhet och utveckling inom inköp kan du vara inköparen vi söker efter.
Vi letar efter en inköpare som är driven, noggrann och har en god förhandlingsförmåga.
Du arbetar proaktivt för att säkerställa bästa möjliga kvalitet och ser kostnadseffektivitet som en självklarhet i ditt arbete.
Som inköpare hos oss får du vara med och utveckla en ny roll på företaget med mycket ansvar.
Du kommer att arbete nära produktionen, planering, lager och leverantörer för att säkerställa effektiva flöden och hög leveransprecision.
Vi jobbar mycket med ny teknik och tillhör toppskiktet i kvalificerad pressgjutning och efterbearbetning. Våra kunder finns främst inom fordonsindustrin och då främst premiummärken.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
• Du kommer att ansvar för dagliga inköp av: Råmaterial, ingående komponenter till produktionen och även förbrukningsvaror.
• Du kommer aktivt att söka, utvärdera och etablera nya leverantörer i enighet mot behov och strategi.
• Du kommer att förhandla priser, villkor och avtal
• Du kommer att göra leverantörsbedömningar
• Du kommer att arbeta med kostnadsoptimering och besparings initiativ
• Du kommer att stödja projekt och investeringar med inköpskompetens
• Du kommer att genomföra marknadsanalyser och benchmarking
• Du kommer att säkerställa att inköp sker enligt företagets riktlinjer och behov
• Du kommer att samarbeta nära produktion, teknik och administration utifrån processernas behov
• Du kommer att tillsammans med logistik säkerställa att flödet för inköpta varor följer företagets riktlinjer
Meriterande är:
o Arbetat med inköp inom tillverkande industri
o Erfarenhet av leverantörskontakter och leveransbevakning
o Kunskap om prognosarbete och materialplanering
Vem är du?
Vi tror att du som blir vår Inköpare är en strukturerad och driven person som trivs med att ha många kontaktytor.
Du är ansvarstagande och har förmåga att prioritera och fatta beslut utifrån verksamhetens behov.
Vidare är du kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att bygga relationer både internt och externt.
Med ett affärsmässigt förhållningssätt ansvarar du för hela inköpsprocessen.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och social förmåga.
Lön enligt överenskommelse
Arbetstiden är dagtid 07.00-16.00
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: pernilla.zeilon@tekniagroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teknia Vimmerby AB
(org.nr 556197-0780)
Spegelgatan 1 (visa karta
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598 40 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknia i Vimmerby Jobbnummer
9977353