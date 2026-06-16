Inköpare
Hirely AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en inköpare till deras verksamhet i Göteborg. Det här är en roll för dig som är affärsorienterad, analytisk och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där planering, förhandling och leverantörskontakter står i fokus.
Som inköpare får du en viktig roll i att säkerställa effektiva inköpsprocesser och bidra till verksamhetens utveckling genom strategiska och operativa inköpsinsatser.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Ansvara för inköp av varor och tjänster
Hantera och utveckla relationer med leverantörer
Inhämta och utvärdera offerter
Förhandla priser, villkor och avtal
Följa upp leveranser och säkerställa tillgänglighet
Analysera inköpsbehov och marknadstrender
Samverka med interna avdelningar för att optimera inköpsprocesserKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom inköp, ekonomi, logistik eller liknande område
Är analytisk och har ett affärsmässigt tänk
Har god förmåga att planera och prioritera
Är kommunikativ och trivs med att bygga långsiktiga relationer
Har god administrativ förmåga och systemvana
Vi välkomnar både dig som är i början av din karriär och dig som har tidigare erfarenhet av inköpsarbete.
Meriterande
Erfarenhet av inköp eller upphandling
Erfarenhet av affärs- eller inköpssystem
Kunskaper inom logistik eller supply chain
Erfarenhet av leverantörsförhandlingar
Goda kunskaper i Excel
Om anställningen
Heltid
Placering i Göteborg
Start enligt överenskommelse
Låter det som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9964997