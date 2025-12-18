Inköpare
2025-12-18
Vi vill göra det lika enkelt att köpa eller sälja en bil som det är att beställa en matkasse online. Vill du vara med på resan?
Nu söker vi en engagerad och affärsdriven Inköpare till vårt team i Upplands Väsby. Hos oss får du en central roll i att driva bolaget framåt genom att säkerställa att vi köper in rätt bilar - till rätt pris, i rätt tid. Vi söker både dig som har erfarenhet från bilbranschen och dig som är i början av din karriär, men som har stort bilintresse och ett starkt affärsdriv.
Om rollen
Som Inköpare hos Bilsmidigt är du med och påverkar bolagets resultat och utveckling varje dag. Du ansvarar för hela inköpsprocessen - från att identifiera rätt objekt till att säkra affären och driva den i mål. Rollen kräver både ett strategiskt tankesätt och operativt driv.Arbetsuppgifter
Identifiera attraktiva objekt från olika inköpskällor (t.ex. leasingbolag, återförsäljare, privatpersoner)
Förhandla med leverantörer och säkerställa konkurrenskraftiga inköp
Utveckla och förbättra våra inköpsstrategier
Samarbeta med logistikavdelningen för effektiv hantering av inköpta bilar
Analysera marknaden för trender och inköpsmöjligheter
Värdera inbytesbilar i samarbete med andra i teamet
Följa upp kvalitet och prestation på tidigare inköp
Arbeta datadrivet och målinriktat med inköpsresultat och marginalerKvalifikationer
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från bilbranschen, inköp, försäljning eller annat relevant område
God förhandlingsförmåga och affärssinne
Strukturerad, noggrann och van att hantera flera uppgifter samtidigt
Analytisk med god beslutsförmåga
Bekväm med digitala verktyg och att jobba i moderna IT-system
Ett brinnande intresse för bilar är ett stort plus
Vem är du?
Du är självgående, driven och vill göra skillnad. Du gillar att arbeta i ett snabbt tempo och tycker om att hitta smarta lösningar. Du trivs med ansvar och att jobba mot tydliga mål - och du vet att bra affärer bygger på både analys och relationer.
Varför Bilsmidigt?
Vi är en digital bilfirma som utmanar traditionella sätt att köpa och sälja bil
Du får en viktig roll med möjlighet att påverka och utvecklas snabbt
Du jobbar i ett engagerat team med tydliga mål och högt affärsfokus
Tjänsten är baserad i vårt huvudkontor i Upplands Väsby
