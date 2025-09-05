Inköpare
Vi söker en erfaren inköpare, gärna med bakgrund från tillverkande industri, för ett konsultuppdrag till vår samarbetspartner i Ludvika. Tillträde omgående. Du kommer att ansvara för planering och genomförande av inköp, förhandling med leverantörer samt hantering av inköpsorder och leveranser. Erfarenhet av att arbeta i SAP och goda kunskaper i Microsoft Office är ett krav, samt förmåga att analysera och optimera kostnader och leveransprestanda. Du är självständig, strukturerad och har starka kommunikations- och förhandlingsegenskaper, samt kan obehindrat kommunicera på svenska och engelska.
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV i din ansökan. Önskar du även skicka med ett personligt brev eller annan kompletterande information kring din ansökan ber vi dig lägga med det i samma dokument, t.ex. som en inledning på ditt CV
Ansvarsområden
Planering och genomförande av inköp
Förhandling med leverantörer
Hantering av inköpsorder och leveranser
Säkerställande av att inköpsprocesserna följer gällande riktlinjer och regler
Analysera och optimera kostnader och leveransprestanda
Användning av SAP för att hantera inköpsdata
Samarbeta med interna avdelningar för att möta företagets behovKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med inköp, gärna från tillverkande industri.
Utbildning inom Inköp är meriterande
Erfarenhet av att arbeta i SAP
Goda kunskaper i Microsoft Office
Stark analytisk förmåga och problemlösningskompetens
Goda kommunikations- och förhandlingsegenskaper
Självständig och strukturerad med förmåga att prioritera arbetsuppgifter
Kunna kommunicera obehindrat på Svenska och EngelskaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
