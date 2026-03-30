Inköpare - Start omgående
2026-03-30
Vill du arbeta i ett bolag där teknik, affär och människor möts? Vi söker nu en inköpare som kommer få en central roll där du arbetar nära leverantörer, kunder, säljteam och interna funktioner för att säkerställa rätt produkter, rätt villkor och hög leveransprecision.
Om rollen Som inköpare ansvarar du för att planera, förhandla och utveckla inköp inom sortiment av IT-produkter och lösningar. Du arbetar både operativt och strategiskt i en miljö där produkter, marknadsförutsättningar förändras snabbt.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för inköp av hård- och mjukvara
Förhandla priser, villkor och leveransavtal med leverantörer
Säkerställa tillgänglighet och konkurrenskraft i sortimentet
Arbeta nära försäljning för att möta kundernas behov
Följa upp leveranser, lager och leverantörsprestanda
Bidra till utveckling av inköpsprocesser och samarbeten
Vi tror att du har
Erfarenhet av inköp, gärna inom IT, teknik eller distribution
Förmåga att arbeta strukturerat i en komplex och föränderlig miljö
God affärsförståelse och vana att förhandla
Intresse för teknik och digitala lösningar
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vem är du? För oss är laget minst lika viktigt som kompetensen. Vi söker därför dig som:
Är samarbetsinriktad och prestigelös
Bygger starka relationer, både internt och externt
Tar ansvar och driver ditt arbete framåt
Delar kunskap och bidrar till en positiv teamkultur
Du trivs i en miljö där det händer mycket och där lösningar ofta skapas tillsammans.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande och tekniknära bolag
Möjlighet att arbeta med både hårdvara och mjukvara i en komplex affär
Ett engagerat team där samarbete, respekt och utveckling står i fokus
En arbetsplats där idéer tas tillvara och där du kan påverka
Detta är en konsultroll med start omgående och initialt nio månader framåt, med god chans till förlängning eller övertag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
