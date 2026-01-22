Inköpare - Karlskrona
På uppdrag av en av våra kunder söker vi en senior strategisk inköpare som kan bidra till och stärka kundens inköpsorganisation.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Genomföra och leda förhandlingar av både större och mindre avtal
Ansvara för inköp av elkomponenterKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av förhandling
Stark drivkraft och god initiativförmåga
Ansvarstagande och samarbetsinriktad
Mycket god förmåga inom stakeholder management
Erfarenhet från tillverknings- eller produktionsmiljö är meriterande
Erfarenhet av inköp av elkomponenter är meriterande
Tillträde och ansökan:
Start: Startdatum är preliminärt, runt den 1 mars 2026
Slutdatum: 31 augusti 2026
Sista dag att ansöka är 30 januari 2026
Säkerhetskrav: Tjänsten omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddslagstiftning. För roller med säkerhetsklassning kan krav på visst medborgarskap förekomma.
Ort: Karlskrona, med möjlighet att delvis arbeta från Lund
Kontaktperson: 0790 062 711 Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
