Initiativrik chef inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö
Holmen AB / Chefsjobb / Hudiksvall Visa alla chefsjobb i Hudiksvall
2025-08-13
Lockas du av att bygga upp och forma ett nytt team? Har du flerårig erfarenhet av arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Ta möjligheten och sök tjänsten som KMA-chef hos Iggesunds Bruk. Varmt välkommen med din ansökan!
Din nästa arbetsplats?
Iggesunds Bruk tillverkar världsledande kartong under varumärket Invercote och är en del av affärsområdet Holmen Board and Paper. Förpackningar av vår kvalitetskartong är en viktig del av köpupplevelsen för våra kunders kunder. Vi är en internationell och hållbar verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Vi värdesätter våra medarbetare och produkter högt. Hos oss jobbar idag omkring 800 medarbetare med en större produktionsenhet i Iggesund samt en mindre i Strömsbruk.
Holmen är ett företag som präglas av mod, engagemang och ansvar. Vi är övertygade om att dessa värderingar är nyckeln till vår framgång och att de hjälper oss att utvecklas som företag. Våra värderingar stöttar beteenden, prioriteringar och beslut varje dag. Hos oss på Iggesunds bruk arbetar vi med att förbättra och utveckla våra arbetsmetoder för att säkerställa kvalitet och hållbarhet.
Din framtida utmaning
Iggesunds Bruk genomför nu en förändring i organisationen för att tydliggöra ansvar och stärka arbetet kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom att samla ledning och ansvar för dessa fabriksgemensamma frågor skapar vi bättre förutsättningar att uppfylla mål och lagkrav samt driva utvecklingen enhetligt och effektivt framåt. Vi bygger en organisation för att stärka arbetet kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I samband med det söker vi en KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö) - chef.
I rollen ingår du i ledningen för utvecklingsavdelningen tillsammans med avdelningschef samt chefer för produktutveckling, teknisk marknadsservice och för laboratorieverksamheten.
Du ansvarar för att bygga upp och leda ett nytt team på sju personer samt för att utveckla organisationens arbete inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och säkerhet.
Rollen är strategisk och operativ, med fokus på att säkerställa efterlevnad av lagar och regler, myndighetskontakter samt att driva förbättringsarbete inom dessa områden.
I rollen ingår följande arbetsuppgifter:
• Utveckla, implementera och följa upp KMA-strategier.
• Säkerställa att verksamheten uppfyller krav enligt verksamhetens certifieringar tex ISO9001, ISO14001, ISO45001, FSSC22000, FSC/PEFC, kundspecifika krav (Code of Conduct) mfl.
• Koordinera externa revisoner, kundrevisioner och genomföra interna revisioner.
• Ansvara för rapportering och uppföljning av avvikelser, incidenter och förbättringsförslag.
• Leda riskbedömningar och säkerhetsanalyser.
• Förvalta, utveckla. och implemetera metoder inom förbättringsarbete och systematisk problemlösning.
• Fungera som kontaktperson gentemot myndigheter och certifieringsorgan.
• Stödja projektledare och chefer i KMA-relaterade frågor.
• Driva och säkerställa framdrift av KMA så verksamheten efterlever lagkrav och ständigt utvecklas.
Du samverkar med hela organisationen inom Iggesunds Bruk inklusive Strömsbruk samt med övriga Holmen enheter. Du har också mycket kontakt med externa intressenter såsom myndigheter och certifieringsorgan.
För att lyckas i rollen
Vi tror att du har en universitets- eller högskoleutbildning inom teknik, kvalitetsledning, yttre miljö eller motsvarande samt flerårig erfarenhet från en liknande roll inom processindustrin.
Du har god kunskap inom arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter (AFS) och standarder.
Meriterande är erfarenhet av ISO-standarder och certifieringssystem samt kunskap om metoder för förbättringsarbete och systematisk problemlösning.
Du är initiativrik och en coachande, kommunikativ och pedagogisk ledare.
Du har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt.
Du är en strukturerad person med fallenhet för att planera, koordinera och hantera påföljden av stora aktiviteter som tex kundrevisioner, externa revisioner, myndighetskontakter mm.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god datavana.
Körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Iggesunds Bruk arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring. Vi erbjuder dig ett mycket varierande, fritt och ansvarsfullt arbete. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Holmen präglas mycket av intern rörlighet, då du som medarbetare har stora möjligheter till utveckling inom företaget.
Detta är ett unikt tillfälle för dig som vill jobba i ett internationellt företag med utvecklande arbetsuppgifter, men ändå ser fördelar med att verka och bo på en mindre ort.
