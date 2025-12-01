Ingenjörsjobb
2025-12-01
Vi söker efter ingenjörsstudenter som tar examen 2026 eller som har tagit examen och ännu inte fått jobb.
Vi rekryterar främst mot verkstadsindustrin och byggsektorn och är ute efter bygg- och maskiningenjörer, men även automationsingenjörer, dataingenjörer, projektledare, designingenjörer och elingenjörer på högskole- och civiningenjörsnivå.Profil
Vill du få chansen att bli presenterad till något riktigt häftigt företag, så missa inte denna möjlighet att registrera ditt CV på vår hemsida på det att du får möjlighet att träffa någon av våra rekryteringsexperter, som matchar och hjälper dig hitta ditt drömjobb.
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Fast lön
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
http://www.industrisupport.com/
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66
