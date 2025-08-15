Ingenjör Med Erfarenhet Inom Hvac
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Ludvika Visa alla elektronikjobb i Ludvika
2025-08-15
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Har du ett stort tekniskt intresse och erfarenhet av att arbeta i projektform? Till vår kund söker vi nu en person som vill utvecklas och bidra till innovativa lösningar inom energibranschen. Här får du chansen att påverka framtidens teknik i en snabbt växande organisation! Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Till vår kund i Ludvika söker vi nu en ingenjör med erfarenhet inom HVAC, gärna med bakgrund inom mekanik eller liknande tekniskt område. Du har arbetat projektnära eller haft en projektledande roll, och trivs med att ta ansvar i tekniskt avancerade miljöer. Hos vår kund blir du en del av ett teknikdrivet sammanhang där innovation och långsiktighet står i fokus. Du kommer att bidra till projekt som gör skillnad - både i Sverige och internationellt. Här får du möjlighet att växa i en roll där din kompetens verkligen spelar roll, och där du är med och påverkar både processer och resultat.
Du erbjuds
• Möjlighet att arbeta med teknik i framkant inom energisektorn
• En vardag där samarbete, innovation och långsiktighet står i centrum
• En roll med både teknisk bredd och möjlighet till personlig utveckling
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
• Medverka i tekniska utvecklingsprojekt med fokus på hållbara energilösningar
• Koordinera tvärfunktionella insatser i komplexa leveransmiljöer
• Bidra till systemdesign och tekniska koncept inom HVAC och närliggande områden
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 1 års erfarenhet inom HVAC-området
• Har en teknisk utbildningsbakgrund inom mekanik, energi- och miljö eller liknande tekniska områden
• Har erfarenhet av att arbeta som projektledare eller vara drivande i projekt
• Obehindrat kan uttrycka dig på engelska såväl muntligt som skriftligt då detta är koncernspråket som används dagligen
• På heltid kan arbeta on-site i Ludvika
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113835". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9459429