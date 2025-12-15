Ingenjör inom nätverk och cybersäkerhet
2025-12-15
Vill du arbeta med nätverk och cybersäkerhet i en global, digitaliserad och framtidsorienterad industrimiljö?
Vi söker nu en ingenjör inom nätverk och cybersäkerhet som vill vara med och säkra nästa generations industriella lösningar inom marin- och hamnteknik.
Hos oss får du arbeta i teknikens framkant, där cybersäkerhet är en affärskritisk del av produktutvecklingen och där samarbete, innovation och hållbarhet står i fokus.
I denna tjänst blir du en del av Engineering & Development-teamet och arbetar med nätverks- och cybersäkerhetsfrågor genom hela produktportföljen. Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett nära samarbete med utvecklings-, R&D- och ingenjörsteam.
Du kommer bland annat att:
• Driva och implementera nätverks- och cybersäkerhetsinitiativ i våra produkter
• Integrera robusta säkerhetslösningar i både hård- och mjukvara
• Fungera som en länk mellan R&D och Engineering för att säkerställa säker och effektiv produktutveckling
• Samarbeta med Release Owners och ABB:s globala cybersäkerhetscommunity
• Bidra till utveckling och transformation av ABB Ports nätverks- och cybersäkerhetsarkitektur
• Arbeta i en verksamhetskritisk miljö där tillförlitlighet, kvalitet och säkerhet är avgörande
Du arbetar som individuell bidragare och använder din tekniska kunskap för att lösa komplexa problem, samtidigt som du bygger upp en bred förståelse för närliggande discipliner.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
• Analytisk, strukturerad och lösningsorienterad
• Nyfiken och motiverad att lära dig nya tekniker och arbetssätt
• En lagspelare som trivs i samarbete med olika teknikdiscipliner
• Kommunikativ och trygg i att förmedla tekniska lösningar till olika intressenter
• Examen på kandidat- eller mastersnivå inom datavetenskap, nätverksteknik eller cybersäkerhet
• Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom nätverk, IT/OT som systemingenjör och i projektmiljö
• God förståelse för IT/OT-integration, gärna inom industriell eller automatiserad miljö
• Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
• Erfarenhet av automation eller industriella styrsystem
• Kunskap om nätverksarkitektur, säkerhetsdesign och riskhantering
• Erfarenhet av arbete med både hårdvara och mjukvara ur ett säkerhetsperspektiv
• Svenska språkkunskaper eller vilja att lära sig svenska
En typisk arbetsdag kan innehålla:
• Samarbete med utvecklingsteam kring säkerhetskrav i nya produkter
• Granskning och förbättring av nätverks- och säkerhetsarkitektur
• Dialog med globala cybersäkerhetsteam kring hotbild och best practise
• Stöd till projekt och releaser ur ett nätverks- och säkerhetsperspektiv
• Kontinuerlig kompetensutveckling inom nya teknologier och standarder
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Tveka inte att söka även om du inte uppfyller alla krav. För oss är engagemang, samarbetsförmåga och viljan att utvecklas minst lika viktiga som formell erfarenhet.
Omfattning & uppdragstid
