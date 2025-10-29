Ingenjör inom flygsäkerhet Esrange Space Center
Svenska Rymdaktiebolaget Esrange / Maskiningenjörsjobb / Kiruna Visa alla maskiningenjörsjobb i Kiruna
2025-10-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Rymdaktiebolaget Esrange i Kiruna
Välkommen till SSC - Swedish Space Corporation, den perfekta arbetsplatsen för dig som brinner för teknik i allmänhet och rymden i synnerhet.
Med rymdorganisationer, forskningsinstitut, institutionella och kommersiella aktörer som kunder, erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation, rymdkonsulttjänster, raket- och ballongsystem, flygtesttjänster, framdrivningssystem för satelliter och mycket mer.
SSC har dessutom ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. Vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Vill du vara med och utveckla en arbetsplats där människor, teknik och rymd möts? Hos oss får du möjlighet att bidra till något som verkligen gör skillnad - att använda rymden för att skapa nytta på jorden.
Nu söker vi en Ingenjör inom flygsäkerhet som delar våra värderingar - Kundpassion, Omtanke, Samarbete, Nyfikenhet och Mod, och vill vara med och spela en viktig roll i vår fortsatta utveckling inom rymdteknik och uppskjutningar.
DIN ROLL
Som flygsäkerhetsingenjör på Esrange har du en central roll i att säkerställa att våra raket- och ballongkampanjer genomförs på ett tryggt och säkert sätt, både i luften och på marken. Du planerar och samordnar flygbanor, nedslagsområden och tillstånd, och ser till att verksamheten bedrivs utan risk för människor, djur eller natur.
Du arbetar nära externa aktörer som myndigheter och andra intressenter, där god kommunikation och samverkan är avgörande för att allt ska fungera smidigt. I det dagliga arbetet är du en viktig länk mellan Esrange och omvärlden, och bidrar till att skapa förståelse och förtroende för det vi gör.
Rollen är både analytisk och operativ. Under kampanjperioder deltar du praktiskt på plats vid avfyrning och landning, och ser till att allt går enligt plan. För att trivas behöver du därför uppskatta variation och vara flexibel, eftersom arbetet växlar mellan planering, analys och operativt deltagande.
Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera teknik, dataanalys och praktiskt ansvar, och samtidigt bidra till framtidens rymdverksamhet här i Kiruna.
VEM DU ÄR
Du är en analytisk och noggrann person som gillar att ta ansvar och fatta beslut utifrån fakta och riskbedömningar. Du trivs i en roll där samarbete, kommunikation och struktur är lika viktigt som teknisk förståelse.
Du har troligen en bakgrund inom teknik, flyg, dataanalys eller säkerhet, och du känner dig bekväm med att arbeta i system och analysera data. Erfarenhet från flygsäkerhet, myndighetskontakter eller liknande ansvarsområden är meriterande, men det viktigaste är att du har ett strukturerat arbetssätt, tydlig kommunikation och förmåga att skapa förtroendefulla samarbeten.
För att lyckas i rollen behöver du:
Vara analytisk och strukturerad med god systemförståelse.
Trivas i samarbete med både myndigheter och lokala aktörer.
Ha god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Tycka om att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vara flexibel och redo att delta i kampanjer utanför ordinarie arbetstider.
Om du vill vara en del av ett sammansvetsat team där säkerhet, teknik och samhällsansvar går hand i hand, då kan det här vara rätt roll för dig.
VARFÖR SSC?
Hos oss på Esrange Space Center i Kiruna får du en unik arbetsplats där teknik, natur och rymd möts. Här arbetar människor med stor kompetens och passion för det vi gör, att bidra till forskning, innovation och en hållbar rymdverksamhet.
VI ERBJUDER DIG
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
30 dagars semester samt traditionella helgdagar - vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Tjänsten är en heltidsanställning baserad vid Esrange Space Center utanför Kiruna där du arbetar mitt i händelsernas centrum. Arbetet sker främst på plats, men kan i undantagsfall utföras på distans. Under våra raket- och ballongkampanjer deltar du aktivt, vilket ibland innebär arbete utanför ordinarie tider eller på andra platser.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer genomförs under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t, i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
FÖR MER INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN ATT DRA NYTTA AV RYMDEN
Swedish Space Corporation (SSC) är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 700 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
We help Earth benefit from space. Läs mer på sscspace.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Rymdaktiebolaget
(org.nr 556166-5836)
Esrange (visa karta
)
981 28 KIRUNA Arbetsplats
Svenska Rymdaktiebolaget Esrange Jobbnummer
9580595