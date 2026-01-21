Infrastrukturutvecklare - linux
Bolagsverket, It-avdelningen / Supportteknikerjobb / Sundsvall Visa alla supportteknikerjobb i Sundsvall
2026-01-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bolagsverket, It-avdelningen i Sundsvall
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Är du en problemlösande infrastrukturutvecklare som har ett stort intresse för it-arkitektur och samtidigt vill göra samhällsnytta?
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss ingår du i en mindre enhet med engagerade kollegor som aktivt delar erfarenheter och samarbetar för att nå gemensamma mål. Tillsammans säkerställer vi en stabil drift genom felsökning, optimering och vidareutveckling av Bolagsverkets Linux- och automatiseringsplattform.
Vi är mitt i en spännande utvecklingsfas där vi löpande utforskar ny teknik i syfte att lösa problem och bygga tjänster som direkt ger värde för våra kunder. Här blir du en del av enheten it-produktion; vi är cirka 40 medarbetare som jobbar i team.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med utveckling, förvaltning och vidareutveckling av Bolagsverkets Linuxplattform. Vi arbetar tillsammans med planering av driftsättningar, felsökning, konfigurering och optimering av produktområdets ingående komponenter. Som infrastrukturutvecklare kommer du även att delta i uppdrag och utredningar, med uppgifter som rör uppsättning/konfiguration av tekniska miljöer.
Du kommer även att få arbeta nära andra interna roller, leverantörer och kunder.
Vår teknik
Bolagsverkets virtualiserade miljö bygger på VMware och servrarna bygger på Suse Linux Enterprise Server och Windows Server. Vårt programspråk är Java och våra scriptpråk är Bash, Python och Perl.
Bolagsverket erbjuder generösa kompetensutvecklingsmöjligheter, flera hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet att till viss del arbeta på distans. Vi har en modern arbetsmiljö i våra fina lokaler centralt vid hamnen i Sundsvall.
Så, vill du ha ett jobb där du kan styra över din egen tid och få vara med och utveckla vår automatiserings- och Linuxplattform? Är svaret ja, då kommer du trivas hos oss! Kvalifikationer
Vi behöver dig som är nyfiken, strukturerad och analytisk och som har ett stort intresse för it-arkitektur. Förutom förmågan att se helheten, framför allt när det kommer till felsökning och utvärdering av ny teknik, tycker du om variation i ditt arbete.
Du trivs med att samarbeta med andra och arbetar systematiskt och tar egna initiativ där du ser att det behövs. Dessutom brinner du för problemlösning och det hjälper dig att nå resultat.
Du har även
• en aktuell akademisk examen inom it eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi kan bedömer som likvärdig inom arbetsområdena systemteknik och Linux/Unix applikationsservrar
• flera års erfarenhet och mycket goda kunskaper av Linux och serverdrift
• erfarenhet av integration och it-infrastruktur
Du kan lätt uttrycka dig i både tal och skrift både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskap inom något av följande områden
• större komplexa it-miljöer.
• konfigurationsverktyg som Saltstack, ansible eller liknande
• automatiseringslösningar som vRealize Automation
• containerteknologier såsom Docker, Podman eller liknande
• automatisering, virtualisering, programspråk såsom Bash, Python och Perl
• AI utifrån infrastrukturperspektivet
• infrastruktursäkerhet
För oss är det viktigt att du är rätt person som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är också viktigt att du har ett intresse för säkerhet då vi jobbar mycket med att säkerställa att vår miljö uppfyller Bolagsverkets mycket högt ställda krav på säkerhet.
Arbetstid utanför ordinarie kontorstid förekommer.
Placeringsort Sundsvall.
Låter detta som något för dig? Skicka in en ansökan och berätta mer om dig och vad du är intresserad av så tar vi det därifrån. Skicka gärna in din ansökan redan idag, vi hanterar ansökningarna löpande.
ÖVRIGT
Bifoga personligt brev och CV.
Bifoga endast CV i din ansökan.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster förekommer säkerhetsprövning.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och erbjuder friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler.
Vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden. Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi kommer söka:https://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 268/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489), https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html Arbetsplats
Bolagsverket, It-avdelningen Kontakt
Sektionschef
Håkan Linder hakan.linder@bolagsverket.se 070-851 33 50 Jobbnummer
9695853