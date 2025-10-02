Infrastrukturtekniker
2025-10-02
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga genom avancerad teknik och innovation? Vår kund söker nu ett helt IT-infrastrukturteam som vill vara nyckelspelare i arbetet med att utveckla och förvalta tekniska tjänster som är kritiska för företagets verksamhet. Din roll kommer att vara avgörande för att säkerställa tillgängligheten, säkerheten och stabiliteten i deras system och digitala tjänster.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Teamet som du kommer att ingå i kommer att hantera en viktig IT-infrastrukturplattform för ett av våra kunds affärsområden, vilket är avgörande för förvaltning och utveckling av tekniska tjänster. Ett betydande fokus kommer att ligga på att säkerställa tillgängligheten till systemet, vilket kräver höga standarder för säkerhet, stabilitet och noggrannhet.
Som person förväntas du vara organiserad och van vid att ta ansvar. Du är en person som agerar och är noggrann i dina åtaganden samt strävar efter att göra ett utmärkt arbete tillsammans med ditt team. Ditt team kommer att spela en central roll i att leverera och stödja IT-tjänsterna. Det är av yttersta vikt att genomföra och dokumentera arbetet enligt etablerade rutiner och processer.
Just nu letar vi efter:
Infrastrukturtekniker inom Windows med minst 9 års erfarenhet
Infrastrukturtekniker inom Windows med 4-8 års erfarenhet
Infrastrukturtekniker inom Windows med 1-3 års erfarenhet
Infrastrukturtekniker inom Linux med 4-8 års erfarenhet
Tillsammans kommer ni att ansvara för och upprätthålla en IT-infrastruktur med vanliga uppgifter. Det inkluderar att leverera klient- och serverbaserade tjänster och att vara en del av drift- och supportteamet. Ni kommer också att hantera patchning och uppgradering av klient- och servermiljön, samt utveckla skript och använda automatiseringsverktyg för att effektivisera arbetsflöden. Dessutom kommer ni att delta i utvecklingen av tjänster kopplade till infrastrukturplattformen och se till att säkerhetskraven efterlevs. Aktivt deltagande i förbättringsarbeten av tekniska lösningar kommer också att vara en del av ert arbete.
Din profil och kvalifikationer
Krav, teambaserat:
Erfarenhet av att hantera Windows-servermiljöer och VDI-plattformar
Några års erfarenhet av Linux med fokus på serverdrift
Gedigen erfarenhet av att arbeta med Redhat och CentOS
Tidigare erfarenhet av att sätta upp nya utvecklingsmiljöer med ovanstående tekniker
Ett genuint intresse för teknik och att hålla sig uppdaterad med de senaste utvecklingarna inom branschen
Meriterande:
Scriptningsspråk som Bash, Python eller Perl
Kunskap inom IT- och informationssäkerhet
Nätverksskiktet såsom TCP/IP, switching, routing och brandvägg i datacentermiljö
Övervakningsverktyg som Nagios/op5
Teknologier som Docker/Podman, Kubernetes, Git, Jenkins, Artifactory, PostgreSQL, Grafana, VMware
Konfigurationshantering med verktyg som Ansible eller Puppet
Horizon
SCCM
Microsofts standardprodukter såsom Active Directory, DNS, och WDS
Uppdraget omfattas av försvarssekretess vilket sätter kvar på arbete på plats fem dagar i veckan. Säkerhetsprövningssamtal och bakgrundskontroll kommer att genomföras. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Arbetsplats
Eccera Professionals AB Kontakt
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com
9538237