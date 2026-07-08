Infrastrukturarkitekt OpenShift och Azure
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll i arbetet med att vidareutveckla en containerplattform som spänner över både eget datacenter och Azure. Fokus ligger på OpenShift och Azure Red Hat OpenShift (ARO), där du hjälper till att bygga en stabil, säker och skalbar plattform som möter både tekniska och verksamhetsmässiga behov.
Du blir en del av ett plattformsteam där du kombinerar arkitektur, implementation och hands-on stöd. Rollen innebär nära samarbete med interna team för att möjliggöra migrering av applikationer till ARO och samtidigt stärka den långsiktiga förmågan att hantera och underhålla både OpenShift on-prem (SDDC) och ARO internt.
Här får du arbeta i ett tekniskt komplext sammanhang där du gör konkret skillnad i en modern hybridmiljö och samtidigt bidrar till verklig kunskapsöverföring.
ArbetsuppgifterDu driver installation och konfiguration av ARO, inklusive nätverksinställningar, säkerhetskonfigurationer och integration med befintliga system.
Du samarbetar med systemutvecklingsteam för att planera och genomföra en testdeploy av applikationer i ARO.
Du analyserar plattformens prestanda och identifierar förbättringar inom skalning, resursutnyttjande och optimering av ARO-miljön.
Du bidrar till att plattformen uppfyller relevanta regulatoriska krav genom att implementera och följa upp säkerhetsåtgärder.
Du stöttar och utbildar interna team i drift och förvaltning av OpenShift on-prem (SDDC) och ARO för att säkra långsiktig hållbarhet.
Du tar fram och underhåller dokumentation för konfigurationer, processer och rutiner kopplade till plattformen.
KravExpertkompetens inom OpenShift och Azure Red Hat OpenShift (ARO).
Erfarenhet av installation och konfiguration av ARO.
Förmåga att arbeta med nätverksinställningar, säkerhetskonfigurationer och integration med befintliga system.
Erfarenhet av att optimera prestanda, automatisera skalning och hantera resurser i en containerplattform.
Erfarenhet av att stödja migrering av applikationer till ARO.
Förmåga att stötta och utbilda interna team samt skapa och underhålla teknisk dokumentation.
Goda kunskaper i svenska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040879-2092995". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9997324