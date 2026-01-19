Infrastructure Architect
Vill du vara med och forma framtidens IT-infrastruktur i en samhällsbärande organisation där stabilitet, säkerhet och innovation går hand i hand? Nu söker vi en Infrastructure Architect till Nobina, en nyckelroll för dig som är visionär, tekniskt stark och trivs i dialogen med verksamheten.
Hos oss får du arbeta i en komplex och affärskritisk IT-miljö där du driver utvecklingen av en modern, säker och skalbar infrastruktur, samtidigt som du kan översätta teknik till affärsvärde och skapa engagemang kring lösningar.
Om rollen
Som Infrastructure Architect ansvarar du för att designa, utveckla och vidareutveckla Nobinas infrastrukturplattformar, både on-prem och i molnet. Rollen är strategisk och tekniskt djup, men också starkt samarbetsorienterad.
Du blir en central rådgivare och drivkraft i moderniseringsresan där du arbetar med arkitekturprinciper, standardisering, säkerhet, livscykelhantering och tekniska vägval.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
I rollen är du med och säkerställer att Nobinas IT-infrastruktur är robust, framtidssäker och kostnadseffektiv. Du driver arkitekturfrågor från idé till genomförande och hjälper organisationen att ta rätt beslut kring teknik, plattformar och investeringar.
Du arbetar nära både IT-team, säkerhetsfunktioner, leverantörer och verksamheten och tar en aktiv roll i att skapa struktur, riktning och samsyn.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta fram och lämna över infrastrukturarkitektur, målbild och teknisk roadmap för on-prem och cloud
Designa och vidareutveckla plattformar inom compute, nätverk, lagring, identitet och säkerhet
Driva modernisering och transformation
Vara teknisk rådgivare i projekt och förändringsinitiativ genom kravarbete, design, riskbedömning och beslut
Säkerställa att lösningar följer security-by-design, compliance och best practices
Skapa och förvalta arkitekturprinciper, dokumentation och referensarkitekturer
Ha en central roll i dialogen med leverantörer och partners kring lösningar, design och leverans
Vara en tydlig teknisk ambassadör internt som kan förklara och inspirera
Vem vi söker
Vi söker dig som är en visionär, tekniskt stark och har en naturlig förmåga att sälja in rätt lösningar. Du ser helheten och kan sätta en tydlig riktning för hur infrastrukturen ska utvecklas framåt, samtidigt som du har djup kompetens och är trygg i att designa stabila, säkra och skalbara lösningar. Du är skicklig på att förankra dina förslag, skapa engagemang och få med dig både IT och verksamheten så att idéer blir verklighet. Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära olika intressenter.
Vi tror att du har
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet inom IT-infrastruktur i större och komplexa miljöer
God kunskap inom virtualisering, till exempel VMware
Erfarenhet av molntjänster, gärna Microsoft Azure
Stark förståelse för nätverk, identitet, säkerhet och infrastrukturdesign
Vana att arbeta med arkitektur, standardisering och tekniska vägval
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av hybridarkitektur och migreringsstrategier
Automation och IaC, till exempel Terraform, Bicep eller Ansible
Erfarenhet av Zero Trust, IAM och modern säkerhetsarkitektur
Leverantörsstyrning, avtalsuppföljning och tekniska upphandlingar
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte.
