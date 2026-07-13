Informationssäkerhetsstrateg - It-avdelningen
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2026-07-13
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Vill du vara med på vår fortsatta resa där vi tar ett samlat grepp på vår informationshantering? I nära samverkan med kollegor inom processkartläggning, informationskartläggning, juridik och dataskydd stärker vi våra verksamheters förmåga till säker informationshantering i framkant. Vi behöver bli fler i detta arbete och hoppas du vill bidra med ditt engagemang och vidareutveckla vårt arbetssätt. Hos oss får du arbeta i en komplex och samhällsviktig verksamhet där ditt arbete bidrar till att våra invånare kan känna förtroende och trygghet i en ny era av informations- och cybersäkerhet.
Enheten för informations- och cybersäkerhet har uppdraget att leda Uppsala kommun och dess bolag i arbetet med informationssäkerhet, dataskydd och cybersäkerhet. Vi är 10 medarbetare som arbetar både strategiskt, taktiskt och operativt. Vi söker nu en medarbetare med strategisk inriktning till vår enhet inom it-avdelningen.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetsstrateg arbetar du med förändringsledning i syfte att skapa ett hållbart och ändamålsenligt arbete med informationssäkerhet i linje med kommunkoncernens mål och uppdrag. I detta ingår att stötta samtliga verksamheter i deras behov kopplat till informationssäkerhet och dataskydd. Du kommer ingå i ett team på vår enhet där vi tillsammans löser utmaningar. Du deltar också i en organisation med kollegor på kommunledningskontoret som utvecklar och ger stöd till våra verksamheters förmåga till säker informationshantering. Till hjälp har vi ett väletablerat nätverk med dataskyddssamordnare i förvaltningar och bolag som hanterar de verksamhetsspecifika utmaningarna.
Målet med uppdraget är skapa förutsättningar för kommunkoncernen att genomföra uppdragen störningsfritt med fokus på risker i informationshanteringen. Detta i sin tur skapar förutsättningar för att våra invånare kan känna en digital trygghet och ett förtroende för vår kommun.
Arbetet innebär att utveckla normering och arbetssätt som möjliggör ett effektivt informationssäkerhetsarbete i hela organisationen. Som informationssäkerhetsstrateg arbetar du även med kommunikation, utbildning, nätverksbyggande och rådgivning. I arbetet ingår också att följa upp styrningen och tillämpningen av det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom it eller motsvarande kunskap/utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Du behöver ha erfarenhet av att göra lagkrav, som GDPR, cybersäkerhetslagen och AI-förordningen, användbara i det dagliga arbetet i en större organisation. Du har erfarenhet av standarder inom områdena informationssäkerhet, dataskydd och cybersäkerhet. Vidare har du vana av att göra utredningar och sammanställa rapporter. Vi ser även att du trivs i en rådgivande roll och kan skapa målgruppsanpassade utbildningar.
Det är meriterande med erfarenhet av:
Driva och implementera strategiska och taktiska förflyttningar och förändringar.
Arbete i offentlig förvaltning.
It och digitalisering.
Utvecklings- och förvaltningsmodeller.
Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du arbetar strategiskt med ett brett perspektiv på behov och utmaningar, och tar hänsyn till långsiktiga konsekvenser i dina beslut. Som person trivs du med att arbeta med komplexa frågor. Du kan bryta ner problem i mindre delar och omsätta analyserna till lösningar på även mer komplicerade utmaningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Robert Reineck, enhetschef, 018-727 66 14.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före anställning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02191". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, IT-ledning Kontakt
Enhetschef
Robert Reineck 018-727 66 14 Jobbnummer
10000634