Göteborgs Stads Leasing AB, GSL, är ett internt kommunalt bolag i Göteborgs Stad. Vi erbjuder smarta lösningar inom leasing, leveranser, återbruk och cirkulär ekonomi. Med våra tjänster kan förvaltningar och bolag, leasa, transportera och cirkulera på ett resurssmart sätt.
Vi levererar maten till barnen och de äldre. Vi ser till att möbler, datorer, elfordon och hjärtstartare finns där de behövs. Vårt uppdrag är att få vardagen att rulla. Så att alla som jobbar i Göteborgs Stad kan göra skillnad. Idag och imorgon. Därför slutar vi aldrig att leta efter nya sätt att bidra till hållbarhet
Vi gör Göteborg mer hållbart varje dag.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår arbetsrollerna informationssäkerhetssamordnare och dataskyddskontakt, rollerna är både strategiska och operativa.
Utöver att stötta verksamheten i de vardagliga frågeställningarna som uppstår är huvudfokus att arbeta systematiskt och långsiktigt med informationssäkerhet- och dataskydd.
I rollen som informationssäkerhetsamordnare kommer du att leda, samordna och utveckla Göteborgs Stads Leasing AB:s systematiska informationssäkerhets- och dataskyddarbete i samarbete med övriga kollegor.
Du kommer även att vara drivande i införandet av vårt nya system för informationssäkerhet- och dataskydd.
Dina arbetsuppgifter har sin grund i gällande lagkrav inom ansvarsområdena. Exempel på arbetsuppgifter och ansvar inom de olika arbetsrollerna är att ta fram, implementera och upprätthålla strategiska dokument och riktlinjer samt skapa förutsättningar för ledning och medarbetare att genomföra korrekt säkerhets- och informationshantering i sin verksamhet. Därutöver ingår bland annat att genomföra säkerhetsanalyser, granska avtal, utvärdera incidenter och stötta vid utlämnande av allmän handling.
Du kommer ingå ett team, med 6 medarbetare, som ansvarar för fastighets-, säkerhets- och arkivfrågor.Kvalifikationer
För att lyckas i tjänsten har du högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot informationssäkerhet, dataskydd och/eller arkiv, alternativt flerårig arbetslivserfarenhet av informationshanteringsfrågor som vi bedömer likvärdig.
Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har en god datorvana.
I rollen som informationssäkerhetssamordnare/dataskyddskontakt värdesätter vi din sociala kompetens och din förmåga till samarbete. Du trivs med att ha varierade arbetsuppgifter och kan på ett flexibelt sätt ställa om och prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor ser vi att du har förmågan att skapa och behålla goda relationer. Du trivs i en serviceinriktad roll och är en person som motiveras av att hitta lösningar på problem som uppstår.
Vi tror också att du är en noggrann och ansvarstagande person med god organisationsförmåga som tar initiativ till förbättringar och effektiviseringar inom det egna arbetsområdet.
En viktig del i arbetet innebär att leda olika typer av riskanalyser, workshops och klassa information, varför goda kunskaper inom riskhantering är en förutsättning för att lyckas bra i tjänsten. Du bör också vara bekväm i att leda möten och hålla presentationer.
För att lyckas i tjänsten bör du också ha viss grundläggande kunskap om gällande lagstiftning på området samt kunna läsa in och tolka lagar och föreskrifter för att därefter hjälpa verksamheten att nå följsamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt bolag satsar på våra medarbetares hälsa och på en sund arbetsmiljö. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, träningsmöjligheter, frukt och gemensam fika på fredagar.
Inom Göteborgs Stads Leasing bedriver vi samhällsviktig verksamhet. Som tillsvidareanställd kommer du därför att bli krigsplacerad inom ramen för Göteborgs Stads Leasings roll i det civila försvaret.
