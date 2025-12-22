Informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare
2025-12-22
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Östersunds kommuns största förvaltningar och består av sektor Hemtjänst & Särskilt boende, sektor Funktionshinder samt staben, som i sin tur består av sex enheter. En av dessa enheter är Enheten för Infrastruktur vilken nu söker en informationssäkerhetssamordnare på visstidsanställning under år 2026.
Ditt uppdrag
Som informationssäkerhetssamordnare får du en central roll i att säkerställa att Vård- och omsorgsförvaltningens informationstillgångar omhändertas enligt Dataskyddsförordningens krav. Detta ska uppnås genom att klassificera, riskbedöma och åtgärdshantera förvaltningens informationstillgångar utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Du blir en nyckelperson i att skapa struktur för samt hantera Vård- och omsorgsförvaltningens incidenthantering avseende informationssäkerhet och dataskydd. Det handlar om att skydda förvaltningens, målgruppers och medarbetares personuppgifter, säkerställa att processer är robusta samt att vi följer gällande lagstiftning.
Informations- och cybersäkerhet handlar om att skydda viktig information och system så att obehöriga inte kan komma åt dem, att de inte kan manipuleras samt säkerställa att de kan användas som det är tänkt och är tillgängliga där och när de behövs. Utifrån detta kommer du även att delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärder utifrån analyserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Rollen innebär att du är ett viktigt stöd för förvaltningens samtliga verksamheter. Du kommer samarbeta med andra funktioner gällande förvaltningens verksamhetssystem samt informations- och personuppgiftshantering, Du kommer också samverka med kollegor med motsvarande roll på andra förvaltningar inom kommunen.
Vanliga arbetsuppgifter
Arbetet med informationssäkerhet är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att du kommer:
• Komplettera och implementera kommunövergripande styrdokument kring informationssäkerhet.
• Klassificera information
• Hantera och följa upp incidenter.
Din kompetens

Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.
• Kunskap om frågor som rör informationssäkerhet, dataskydd, incidenthantering och riskanalyser eller liknande hos kommun, region eller annan offentlig myndighet.
• Förmåga att ta fram styrdokument, rutiner och processer samt följa upp och utveckla dessa.
Meriterande
• Erfarenhet av SKR:s verktyg KLASSA
• Erfarenhet av gällande standarder och regelverk inom informationssäkerhet, som till exempel ISO 27000-serien.
Vi söker dig
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du tar initiativ, är självgående i ditt arbetssätt och initierar aktiviteter för att uppnå mål. Du har lätt för att samarbeta med andra människor, du är engagerad och förtroendeingivande samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och kan förmedla information på ett tydligt sätt - skriftligt, muntligt och inför grupp.
Rollen som informationssäkerhetssamordnare är en visstidsanställning under år 2026.
Sista ansökningsdag är 2026-01-15
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
